В Новосибирске фанатов футбольной команды «Сибиряк» проверят на расизм

В Новосибирске проходил турнир по мини-футболу. В ходе матча между командами «Сибиряк» и «Норильский Никель», фанаты новосибирской команды начали себя непристойно вести. Они оскорбляли темнокожего бразильца Нандо, в связи с чем, тот покинул площадку. В итоге соперники победили новосибирцев со счетом 6:1.