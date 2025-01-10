В Новосибирске фанатов футбольной команды «Сибиряк» проверят на расизм

Posted 10 января, 04:04
Published 10 января, 04:04
Modified 10 января, 04:06
Updated 10 января, 04:06
В Новосибирске проходил турнир по мини-футболу. В ходе матча между командами «Сибиряк» и «Норильский Никель», фанаты новосибирской команды начали себя непристойно вести. Они оскорбляли темнокожего бразильца Нандо, в связи с чем, тот покинул площадку. В итоге соперники победили новосибирцев со счетом 6:1.
После игры разгорелся скандал. Расистские оскорбления пообещали проверить. Как заявили в Суперлиге по футзалу, в ближайшее время от новосибирской команды запросят документы от официальных лиц, а также позиции клубов и участников матча. Специалисты проведут внутреннюю проверку, материалы которой направят в юрисдикционный орган Российского футбольного союза.
Отметим, что бразилец Нандо является гражданином России. Он не один год играет за сборную страны. Три года назад он стал призером чемпионата Европы от РФ.