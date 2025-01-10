В Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке

Дело Михаила Куренкова, после расследования, передали в Калининский суд, однако высшая инстанция передела материалы в другой суд Заельцовского района. Это связано с тем, что преступления были совершены в Центральном и Заельцовском районе — в последнем наиболее тяжкое.