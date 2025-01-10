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Posted 10 января, 07:31

Published 10 января, 07:31

Modified 10 января, 07:33

Updated 10 января, 07:33

Инспектора обвиняют во взятках

В Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке

10 января 2025, 07:31
Фото: 1MI. Инспектора обвиняют во взятках
В Новосибирске передали дело бывшего инспектора ДПС в другой суд, о чем сообщает судебный департамент.

Дело Михаила Куренкова, после расследования, передали в Калининский суд, однако высшая инстанция передела материалы в другой суд Заельцовского района. Это связано с тем, что преступления были совершены в Центральном и Заельцовском районе — в последнем наиболее тяжкое.

По версии следствия, Куренков работал сотрудником ДПС. Он мог получить взятку в размере более чем 430 тысяч рублей. Предполагается, что за это вознаграждение он вне очереди регистрировал автомобили и незаконно принимал документы.

В отношении инспектора возбудили дело о получении взятки. Теперь его рассмотрит другой суд. Тем временем других сотрудников ДПС подозревали в вымогательстве взятки в Новосибирске.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Взятки#ДПС#ГАИ
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