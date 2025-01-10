В Новосибирске инспектора ДПС поймали на полумиллионной взятке

Posted 10 января, 07:31
Published 10 января, 07:31
Modified 10 января, 07:33
Updated 10 января, 07:33
Дело Михаила Куренкова, после расследования, передали в Калининский суд, однако высшая инстанция передела материалы в другой суд Заельцовского района. Это связано с тем, что преступления были совершены в Центральном и Заельцовском районе — в последнем наиболее тяжкое.
По версии следствия, Куренков работал сотрудником ДПС. Он мог получить взятку в размере более чем 430 тысяч рублей. Предполагается, что за это вознаграждение он вне очереди регистрировал автомобили и незаконно принимал документы.
В отношении инспектора возбудили дело о получении взятки. Теперь его рассмотрит другой суд. Тем временем других сотрудников ДПС подозревали в вымогательстве взятки в Новосибирске.