В Новосибирске ищут расистов после скандала с бразильцем на футбольном поле

Posted 10 января, 07:29
Published 10 января, 07:29
Modified 10 января, 07:31
Updated 10 января, 07:31
Скандал произошел во время матча по мини-футболу. В нем участвовали новосибирская команда «Сибиряк» и красноярский «Норильский никель». Новосибирские фанаты начали оскорблять темнокожего соперника Нандо. Они выкрикивали расистские кричалки, чем задели бразильца.
Спортсмен покинул место игры досрочно. После этого разгорелся конфликт. Норильский клуб высказался по поводу данной ситуации, заявив, что болельщики могли затаить обиду из-за поражения их команды или же у людей отсутствовала какая-либо культура.
В Суперлиге по футзалу заявили, что они проведут служебную проверку. К делу подключилась и полиция. Информацию зарегистрировали и начали проверку.
Отметим, что тот самый спортсмен Нандо имеет гражданство РФ и долгое время выступает за нашу страну. Он забил два гола в последней игре с «Сибиряком». Общий счет команды был 6:1.