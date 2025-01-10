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Posted 10 января, 07:29

Published 10 января, 07:29

Modified 10 января, 07:31

Updated 10 января, 07:31

Футболиста задели оскорбления

В Новосибирске ищут расистов после скандала с бразильцем на футбольном поле

10 января 2025, 07:29
Фото: МФК «Норильский никель»/ВКонтакте. Футболиста задели оскорбления
В Новосибирске полиция подключилась к поиску расистов, оскорбивших футболиста.

Скандал произошел во время матча по мини-футболу. В нем участвовали новосибирская команда «Сибиряк» и красноярский «Норильский никель». Новосибирские фанаты начали оскорблять темнокожего соперника Нандо. Они выкрикивали расистские кричалки, чем задели бразильца.

Спортсмен покинул место игры досрочно. После этого разгорелся конфликт. Норильский клуб высказался по поводу данной ситуации, заявив, что болельщики могли затаить обиду из-за поражения их команды или же у людей отсутствовала какая-либо культура.

В Суперлиге по футзалу заявили, что они проведут служебную проверку. К делу подключилась и полиция. Информацию зарегистрировали и начали проверку.

Отметим, что тот самый спортсмен Нандо имеет гражданство РФ и долгое время выступает за нашу страну. Он забил два гола в последней игре с «Сибиряком». Общий счет команды был 6:1.

В Новосибирске бразилец покинул футбольное поле из-за расистских оскорблений
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Скандал#Футбол
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