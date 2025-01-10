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Posted 10 января, 04:34

Published 10 января, 04:34

Modified 10 января, 04:36

Updated 10 января, 04:36

Пострадавших нет

В Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

10 января 2025, 04:34
Фото: 1MI. Пострадавших нет
В Новосибирске сразу несколько автомобилей столкнулись на левом берегу, о чем сообщили очевидцы в соцсетях.

Все произошло на улице Ватутина. Вблизи здания №89 несколько автомобилей не поделили дорогу. Столкнулись сразу четыре машины. Повреждения получили Volkswagen Polo, Toyota Highlander, Honda CR-V, Peugeot 508.

Кто стал виновником ДТП, неизвестно. Информации о пострадавших нет. Из-за аварии другим водителям трудно проехать до улицы Немировича-Данченко. Официально в ГАИ происшествие пока не прокомментировали.

Фото: АСТ-54

Тем временем аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.

В Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП
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