В Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями

Posted 10 января, 04:34
Published 10 января, 04:34
Modified 10 января, 04:36
Updated 10 января, 04:36
Все произошло на улице Ватутина. Вблизи здания №89 несколько автомобилей не поделили дорогу. Столкнулись сразу четыре машины. Повреждения получили Volkswagen Polo, Toyota Highlander, Honda CR-V, Peugeot 508.
Кто стал виновником ДТП, неизвестно. Информации о пострадавших нет. Из-за аварии другим водителям трудно проехать до улицы Немировича-Данченко. Официально в ГАИ происшествие пока не прокомментировали.
Тем временем аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.