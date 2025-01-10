В Новосибирской области браконьеры погубили косуль

Posted 10 января, 05:02
Published 10 января, 05:02
Modified 10 января, 05:04
Updated 10 января, 05:04
Все произошло в Куйбышевском районе. Охотовед заявил в полицию о браконьерах. Он остановил их транспорт и дождался правоохранителей. В самоходном т/с сидели трое мужчин. У них нашли пять туш животных и два ружья.
Возможных браконьеров доставили в полицию. Как оказалось, незаконной охотой занимались трое мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Ранее судимы они не были. Совершали охоту они на территории угодий, но разрешений на добычу сибиряки не имели. Они нанесли ущерб в размере 200 тыс. рублей.
По факту нелегальной охоты на косуль возбудили дело. Полиция ведет расследование. Если вину подозреваемых признают, их могут оштрафовать до 500 тысяч рублей.