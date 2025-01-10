atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 05:02

Published 10 января, 05:02

Modified 10 января, 05:04

Updated 10 января, 05:04

Косуль убили

В Новосибирской области браконьеры погубили косуль

10 января 2025, 05:02
Фото: 1MI. Косуль убили
В Новосибирской области были задержаны браконьеры, которые незаконно добыли косуль, о чем сообщили в ГУ МВД по НСО.

Все произошло в Куйбышевском районе. Охотовед заявил в полицию о браконьерах. Он остановил их транспорт и дождался правоохранителей. В самоходном т/с сидели трое мужчин. У них нашли пять туш животных и два ружья.

Возможных браконьеров доставили в полицию. Как оказалось, незаконной охотой занимались трое мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Ранее судимы они не были. Совершали охоту они на территории угодий, но разрешений на добычу сибиряки не имели. Они нанесли ущерб в размере 200 тыс. рублей.

По факту нелегальной охоты на косуль возбудили дело. Полиция ведет расследование. Если вину подозреваемых признают, их могут оштрафовать до 500 тысяч рублей.

Браконьеру грозит уголовное дело за ловлю рыбы в Новосибирском водохранилище
Узнать подробнее
Читайте также:
Лишение свободы и штраф в 800 тысяч рублей грозят браконьеру из Новосибирской областиБраконьеры незаконно добыли лося в Новосибирской областиБраконьер выплатил полмиллиона рублей за гибель косули в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Уголовное дело#Браконьерство#Куйбышевский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика