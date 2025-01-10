В Новосибирской области браконьеры погубили косуль

Возможных браконьеров доставили в полицию. Как оказалось, незаконной охотой занимались трое мужчин в возрасте от 32 до 50 лет. Ранее судимы они не были. Совершали охоту они на территории угодий, но разрешений на добычу сибиряки не имели. Они нанесли ущерб в размере 200 тыс. рублей.