В Новосибирской области при ДТП на трассе пострадали дети

Posted 10 января, 09:53
Published 10 января, 09:53
Modified 10 января, 09:55
Updated 10 января, 09:55
Все произошло в Кочковском районе в дневное время. Автомобилем Hyundai управлял 54-летний мужчина. В один момент он выехал на полосу, по которой едут встречные авто. Там он столкнулся с машиной марки Honda. Ей управляла женщина 35 лет.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Honda, а также дети: 7-летний мальчик и 8-летняя девочка. Какие именно они получили травмы неизвестно. В ГАИ проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Обошлось без пострадавших. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка. Взрослые оказались в больнице.