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Posted 10 января, 09:53

Published 10 января, 09:53

Modified 10 января, 09:55

Updated 10 января, 09:55

Пострадали дети

В Новосибирской области при ДТП на трассе пострадали дети

10 января 2025, 09:53
Фото: 1MI. Пострадали дети
В Новосибирской области случилось ДТП с пострадавшими, сообщили в ГАИ.

Все произошло в Кочковском районе в дневное время. Автомобилем Hyundai управлял 54-летний мужчина. В один момент он выехал на полосу, по которой едут встречные авто. Там он столкнулся с машиной марки Honda. Ей управляла женщина 35 лет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель Honda, а также дети: 7-летний мальчик и 8-летняя девочка. Какие именно они получили травмы неизвестно. В ГАИ проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями. Обошлось без пострадавших. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка. Взрослые оказались в больнице.

В Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП
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