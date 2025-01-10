Жителям Новосибирска рекомендовали снова носить маски в общественных местах

Posted 10 января, 08:44
Published 10 января, 08:44
Modified 10 января, 08:46
Updated 10 января, 08:46
С заболеваемостью в регионе ситуация сейчас стабильная, о чем сообщал Минздрав 9 января. Однако губернатор Андрей Травников порекомендовал вспомнить меры безопасности, чтобы не допустить распространения вирусов, включая новых.
Роспотребнадзор выпустил 10 января рекомендацию, что для минимизирования рисков распространения инфекций необходимо соблюдать меры профилактики.
Жителям Новосибирска и области посоветовали носить маски в общественных местах, а также держать дистанцию и следить за гигиеной (мыть руки, пользоваться антисептиком).