Бастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть

Posted 11 января, 09:20
Published 11 января, 09:20
Modified 11 января, 10:23
Updated 11 января, 10:23
Инцидент произошел в декабре прошлого года. В одном из кафе отдыхали посетители. В один момент мигранты начали оскорблять народ, включая военнослужащих.
Гражданам Азербайджана сделал замечание мужчина. Иностранцы напали на него. У новосибирца была сломана челюсть. Однако злоумышленники наказание так и не понесли. Тогда пострадавший обратился в Следственный комитет.
Председатель центрального аппарата вступился за сибиряка. Ведомство начало проверку. Доклад с результатами представят Александру Бастрыкину. Недавно два брата убили собутыльника и сожгли его дом.