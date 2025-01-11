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Posted 11 января, 09:20

Published 11 января, 09:20

Modified 11 января, 10:23

Updated 11 января, 10:23

Мигранты избили мужчину

Бастрыкин заступился за жителя Новосибирска, которому мигранты сломали челюсть

11 января 2025, 09:20
Фото: 1MI. Мигранты избили мужчину
За жителя Новосибирска заступился глава СКР Александр Бастрыкин, о чем сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. В одном из кафе отдыхали посетители. В один момент мигранты начали оскорблять народ, включая военнослужащих.

Гражданам Азербайджана сделал замечание мужчина. Иностранцы напали на него. У новосибирца была сломана челюсть. Однако злоумышленники наказание так и не понесли. Тогда пострадавший обратился в Следственный комитет.

Председатель центрального аппарата вступился за сибиряка. Ведомство начало проверку. Доклад с результатами представят Александру Бастрыкину. Недавно два брата убили собутыльника и сожгли его дом.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигранты#Нападение#Избиение#Александр Бастрыкин
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