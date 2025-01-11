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Posted 11 января, 03:54

Published 11 января, 03:54

Modified 11 января, 03:56

Updated 11 января, 03:56

Пострадали люди

Четыре человека разбились на BMW в центре Новосибирска

11 января 2025, 03:54
Фото: ГАИ. Пострадали люди
В Новосибирске случилось ДТП с погибшим и пострадавшими, о чем проинформировали в ГАИ.

Все произошло рано утром 11 января в центре города. За рулем BMW-X5 сидел 41-летний мужчина. Он ехал по улице Ипподромская и в один момент потерял управление над автомобилем. Машина врезалась в бордюр, затем ее отбросило в световую опору.

Удар был такой мощности, что разбились люди. Травмы получили четыре человека. Водитель и две 18-летние девушки пострадали и были доставлены в больницу. А вот 27-летний мужчина погиб.

На месте разбирались сотрудники ГАИ. Все обстоятельства устанавливаются. Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями.

Фото: ГАИ
В Новосибирской области пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете
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