Четыре человека разбились на BMW в центре Новосибирска

Posted 11 января, 03:54
Published 11 января, 03:54
Modified 11 января, 03:56
Updated 11 января, 03:56
Все произошло рано утром 11 января в центре города. За рулем BMW-X5 сидел 41-летний мужчина. Он ехал по улице Ипподромская и в один момент потерял управление над автомобилем. Машина врезалась в бордюр, затем ее отбросило в световую опору.
Удар был такой мощности, что разбились люди. Травмы получили четыре человека. Водитель и две 18-летние девушки пострадали и были доставлены в больницу. А вот 27-летний мужчина погиб.
На месте разбирались сотрудники ГАИ. Все обстоятельства устанавливаются. Ранее в Новосибирске произошло массовое ДТП с четырьмя автомобилями.