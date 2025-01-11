Названа причина сбоя в работе транспортных карт «СберТройка» в Новосибирске

Posted 11 января, 06:09
Published 11 января, 06:09
Modified 11 января, 06:13
Updated 11 января, 06:13
10 января система «СберТройка» перестала полноценно функционировать. Множество жителей Новосибирска столкнулись с ситуацией, когда их карты не принимались при расчете. Это вызвало значительные очереди в сервисных центрах «Сбера».
Компания «СберТройка» сообщила, что ее специалисты активно работают над решением возникшей проблемы. Сам сбой возник из-за перехода на новую платформу для продажи билетов, что и затруднило процесс оплаты для владельцев социальных карт.
Владельцам социальных карт пообещали возместить расходы. Для этого им следует отправить заявку на электронную почту компании, указав номер своей карты и приложив документы об оплате.