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Posted 11 января, 06:09

Published 11 января, 06:09

Modified 11 января, 06:13

Updated 11 января, 06:13

Карта временно не работала

Названа причина сбоя в работе транспортных карт «СберТройка» в Новосибирске

11 января 2025, 06:09
Фото: 1MI. Карта временно не работала
В Новосибирске возникли проблемы с картами «СберТройка»: причины назвали представители системы.

10 января система «СберТройка» перестала полноценно функционировать. Множество жителей Новосибирска столкнулись с ситуацией, когда их карты не принимались при расчете. Это вызвало значительные очереди в сервисных центрах «Сбера».

Компания «СберТройка» сообщила, что ее специалисты активно работают над решением возникшей проблемы. Сам сбой возник из-за перехода на новую платформу для продажи билетов, что и затруднило процесс оплаты для владельцев социальных карт.

Владельцам социальных карт пообещали возместить расходы. Для этого им следует отправить заявку на электронную почту компании, указав номер своей карты и приложив документы об оплате.

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