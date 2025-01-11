Перевернутая фура в Новосибирской области перекрыла трассу до Кемерово

Ранее четыре человека разбились на BMW в центре Новосибирска. Тем временем аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.