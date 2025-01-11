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Posted 11 января, 07:57

Published 11 января, 07:57

Modified 11 января, 07:59

Updated 11 января, 07:59

Фура попала в ДТП

Перевернутая фура в Новосибирской области перекрыла трассу до Кемерово

11 января 2025, 07:57
Фото: 1MI. Фура попала в ДТП
В Новосибирской области случилось ДТП, из-за которого оказалась перекрыта трасса, о чем сообщают очевидцы.

Все произошло вблизи поселка Мошково в ночное время. Там случилось ДТП с фурой. Она оказалась перевернута. Из-за аварии стал затруднен проезд.

На месте происшествия образовалась пробка. Проехать не могли больше сотни автомобилей. В настоящий момент неизвестно, убрали ли препятствие с дороги. В ГАИ информацию не комментировали.

Ранее четыре человека разбились на BMW в центре Новосибирска. Тем временем аварии на январских праздниках унесли жизни 9 взрослых и 1 ребенка. Ранее мы рассказали, как в Новосибирске лихач на BMW избежал наказание за ДТП с 7 машинами. Также мы писали, как в страшном ДТП погибла 10-летняя девочка.

В Новосибирской области при ДТП на трассе пострадали дети
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Пробка
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