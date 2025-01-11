В Новосибирске мужчина отравился угарным газом во время пожара

Posted 11 января, 05:57
Published 11 января, 05:57
Modified 11 января, 06:14
Updated 11 января, 06:14
Все произошло 10 января в Кировском районе. В тот день загорелась квартира в доме на улице Вертковская. Задымление было с четвертого этажа.
Пожарные выехали на вызов, чтобы потушить огонь в многоквартирном доме. За это время жильцы эвакуировались самостоятельно.
Во время тушения в квартире нашли мужчину. Он отравился угарным газом. Его эвакуировали с помощью спасательных устройств. Пострадавший в больнице.
Что стало причиной пожара, выяснят дознаватели. Огонь повредил матрац на площади четыре квадрата. Ранее мы рассказали, как дети едва не погибли из-за упрямства матери.