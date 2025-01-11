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Posted 11 января, 05:57

Published 11 января, 05:57

Modified 11 января, 06:14

Updated 11 января, 06:14

Горела квартира

В Новосибирске мужчина отравился угарным газом во время пожара

11 января 2025, 05:57
Фото: Изображение Midjourney. Горела квартира
В Новосибирске случился пожар, из-за которого отравился человек, о чем сообщили в МЧС.

Все произошло 10 января в Кировском районе. В тот день загорелась квартира в доме на улице Вертковская. Задымление было с четвертого этажа.

Пожарные выехали на вызов, чтобы потушить огонь в многоквартирном доме. За это время жильцы эвакуировались самостоятельно.

Во время тушения в квартире нашли мужчину. Он отравился угарным газом. Его эвакуировали с помощью спасательных устройств. Пострадавший в больнице.

Что стало причиной пожара, выяснят дознаватели. Огонь повредил матрац на площади четыре квадрата. Ранее мы рассказали, как дети едва не погибли из-за упрямства матери.

В Новосибирске мужчина погиб при пожаре в многоэтажном доме
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Отравление#Угарный газ
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