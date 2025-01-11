В Новосибирске назвали число гололедных травм с начала 2025 года

Posted 11 января, 11:33
Published 11 января, 11:33
Modified 11 января, 11:35
Updated 11 января, 11:35
В Новосибирске с начала января 2025 года зарегистрировано 100 случаев травм, связанных с гололедом. Это число значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было зафиксировано 154 случая.
Медицинские заведения региона также заметили снижение числа госпитализаций по сравнению с прошлым годом. В частности, уменьшилось количество обращений по поводу острых респираторных инфекций и пневмоний.
Тем не менее, несмотря на положительные изменения в некоторых областях, число серьезных травм, полученных в результате аварий на дороге, возросло. Уровень заболеваемости острыми сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт и инсульт, остался без изменений. В Новосибирской области обсуждают введение масочного режима.