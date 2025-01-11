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Posted 11 января, 11:33

Published 11 января, 11:33

Modified 11 января, 11:35

Updated 11 января, 11:35

Травм стало меньше

В Новосибирске назвали число гололедных травм с начала 2025 года

11 января 2025, 11:33
Фото: 1MI. Травм стало меньше
С начала 2025 года в Новосибирске отмечено снижение числа травм от гололеда.

В Новосибирске с начала января 2025 года зарегистрировано 100 случаев травм, связанных с гололедом. Это число значительно меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было зафиксировано 154 случая.

Медицинские заведения региона также заметили снижение числа госпитализаций по сравнению с прошлым годом. В частности, уменьшилось количество обращений по поводу острых респираторных инфекций и пневмоний.

Тем не менее, несмотря на положительные изменения в некоторых областях, число серьезных травм, полученных в результате аварий на дороге, возросло. Уровень заболеваемости острыми сосудистыми заболеваниями, такими как инфаркт и инсульт, остался без изменений. В Новосибирской области обсуждают введение масочного режима.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ДТП#Инфаркт#Гололед#Травмы#Пневмония#Инсульт
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