atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 04:04

Published 11 января, 04:04

Modified 11 января, 04:07

Updated 11 января, 04:07

ТЦ стоит полмиллиарда

В Новосибирске за полмиллиарда продают скандальный долгострой ТРЦ

11 января 2025, 04:04
Фото: atas.info. ТЦ стоит полмиллиарда
В Новосибирске продают недостроенный торговый центр, о чем говорят данные «Федресурса».

Сам торговый центр, который так и не смогли достроить, продается на улице Покрышкина, что в Ленинском районе. Его начали возводить еще в 2015 году. Спустя 10 лет объект так и не смогли достроить.

Здание трехэтажное. Готовность долгостроя составляет 90%. Первая стоимость на аукционе составила почти полмиллиарда, а точнее 490 млн рублей. Задаток для участия в торгах начинается от 5 млн рублей.

Имуществом владеет «Строй-инверсия». На объект были наложены аресты по уголовному делу. Ранее мэрия Новосибирска высказалась о недостроенном ТРЦ в Калининском районе. Он находится на улице Танковая.

В Новосибирске продают автомобиль за 89 млн — как он выглядит
Узнать подробнее
Читайте также:
Редкую коллекцию медалей с правителями РФ продают в НовосибирскеВ Новосибирске коллекцию редких монет продают за 30 млн рублейСамого маленького песика с окрасом под шампанское продают в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Долгострой#Объявление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика