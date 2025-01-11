В Новосибирске за полмиллиарда продают скандальный долгострой ТРЦ

Posted 11 января, 04:04
Published 11 января, 04:04
Modified 11 января, 04:07
Updated 11 января, 04:07
Сам торговый центр, который так и не смогли достроить, продается на улице Покрышкина, что в Ленинском районе. Его начали возводить еще в 2015 году. Спустя 10 лет объект так и не смогли достроить.
Здание трехэтажное. Готовность долгостроя составляет 90%. Первая стоимость на аукционе составила почти полмиллиарда, а точнее 490 млн рублей. Задаток для участия в торгах начинается от 5 млн рублей.
Имуществом владеет «Строй-инверсия». На объект были наложены аресты по уголовному делу. Ранее мэрия Новосибирска высказалась о недостроенном ТРЦ в Калининском районе. Он находится на улице Танковая.