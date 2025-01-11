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Posted 11 января, 08:40

Published 11 января, 08:40

Modified 11 января, 08:42

Updated 11 января, 08:42

Мужчины могли убить человека

В Новосибирской области два брата убили собутыльника и сожгли его дом

11 января 2025, 08:40
Фото: Изображение Midjourney. Мужчины могли убить человека
В Новосибирской области два брата могли совершить тяжкое преступление, убив человека, о чем сообщили в СКР и прокуратуре.

Преступление произошло в Коченевском районе. 7 января в частном доме два брата пили алкоголь вместе со своими знакомыми. Между ними произошла ссора.

Предполагается, что родственники его начали избивать руками и ногами, а затем использовали нож и кирпич. Совершив убийство 44-летнего собутыльника, братья подожгли его дом и скрылись с места преступления, сообщает следствие.

Злоумышленников задержали в Черепановском районе. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Теперь дело расследуется. Возможные виновники арестованы. Ранее были названы возможные мотивы убийства матери с ребенком бойцом ММА в Новосибирске.

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