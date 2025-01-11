В Новосибирской области два брата убили собутыльника и сожгли его дом

Posted 11 января, 08:40
Published 11 января, 08:40
Modified 11 января, 08:42
Updated 11 января, 08:42
Преступление произошло в Коченевском районе. 7 января в частном доме два брата пили алкоголь вместе со своими знакомыми. Между ними произошла ссора.
Предполагается, что родственники его начали избивать руками и ногами, а затем использовали нож и кирпич. Совершив убийство 44-летнего собутыльника, братья подожгли его дом и скрылись с места преступления, сообщает следствие.
Злоумышленников задержали в Черепановском районе. Их обвинили в убийстве, совершенном группой лиц. Теперь дело расследуется. Возможные виновники арестованы. Ранее были названы возможные мотивы убийства матери с ребенком бойцом ММА в Новосибирске.