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Posted 11 января, 02:44

Published 11 января, 02:44

Modified 11 января, 03:46

Updated 11 января, 03:46

Толчки были не мощные

В Новосибирской области случилось землетрясение

11 января 2025, 02:44
Фото: 1MI. Толчки были не мощные
В Новосибирской области ученые зафиксировали землетрясение, о чем сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Все произошло вечером 10 января. Подземные толчки фиксировали в девяти километрах от села Большой Изырак, что в Маслянинском районе.

Мощность была оценена на 4 балла из 10 возможных в эпицентре события. Сами толчки достигали 3,4 балла. Обошлось без жертв и разрушений.

Такая сейсмоактивность связана с горными работами, которые проводятся в данном районе. Изъятие больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре.

Последнее землетрясение фиксировали рядом с селом Малиновка. Больше всего подземные толчки происходят в Искитимском районе. Для людей они почти неощутимые.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Землетрясение#Маслянинский район
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