В Новосибирской области случилось землетрясение

Posted 11 января, 02:44
Published 11 января, 02:44
Modified 11 января, 03:46
Updated 11 января, 03:46
Все произошло вечером 10 января. Подземные толчки фиксировали в девяти километрах от села Большой Изырак, что в Маслянинском районе.
Мощность была оценена на 4 балла из 10 возможных в эпицентре события. Сами толчки достигали 3,4 балла. Обошлось без жертв и разрушений.
Такая сейсмоактивность связана с горными работами, которые проводятся в данном районе. Изъятие больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре.
Последнее землетрясение фиксировали рядом с селом Малиновка. Больше всего подземные толчки происходят в Искитимском районе. Для людей они почти неощутимые.