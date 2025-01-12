Без ипотеки под 25%: альтернативу кредиту на жилье предложили в Новосибирске

С такой инициативой о внедрении альтернативы ипотеке выступил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко. Суть ССК заключается в том, что граждане добровольно откладывают 30–50% от стоимости жилья на специальных счетах. После накопления необходимой суммы участники программы смогут оформить целевой кредит на 7–15 лет под процентную ставку до 3% годовых. Такая низкая ставка достигается благодаря замкнутой системе, где средства аккумулируются внутри программы, исключая лишние расходы.