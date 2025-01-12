Без ипотеки под 25%: альтернативу кредиту на жилье предложили в Новосибирске

Posted 12 января, 07:04
Published 12 января, 07:04
Modified 12 января, 07:06
Updated 12 января, 07:06
С такой инициативой о внедрении альтернативы ипотеке выступил депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Александр Аксёненко. Суть ССК заключается в том, что граждане добровольно откладывают 30–50% от стоимости жилья на специальных счетах. После накопления необходимой суммы участники программы смогут оформить целевой кредит на 7–15 лет под процентную ставку до 3% годовых. Такая низкая ставка достигается благодаря замкнутой системе, где средства аккумулируются внутри программы, исключая лишние расходы.
Аксёненко также предложил льготную ипотеку для ветеранов боевых действий. По его замыслу, она будет напоминать семейную ипотеку с пониженной ставкой в 6%. Государство возьмёт на себя компенсацию затрат участников программы в течение 10 лет с момента заключения договора.
Ещё одним приоритетом он назвал модернизацию ЖКХ. Депутат считает, что необходимо повсеместно внедрять современные технологии диагностики коммунальных сетей.