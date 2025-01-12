Череда магнитных бурь ожидает Новосибирскую область

Posted 12 января, 09:04
Published 12 января, 09:04
Modified 12 января, 09:06
Updated 12 января, 09:06
Метеопатам Новосибирска предсказали несколько дней геомагнитной активности в январе 2025 года, которые могут повлиять на их самочувствие. Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается, что магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии в течение нескольких дней, что может затруднить жизнь метеозависимым людям.
Одним из таких дней станет 16 января, когда планируется средняя магнитная буря, а в конце месяца, 31 января, ожидается слабая буря. В остальные дни январь будет характеризоваться спокойным состоянием магнитного поля, с небольшими колебаниями.
Для метеочувствительных людей важно помнить о профилактических мерах в периоды магнитных бурь. Эксперты рекомендуют соблюдать режим отдыха, не перегружать организм физическими нагрузками и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно стоит уделить внимание здоровью тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как такие колебания могут вызвать неприятные ощущения, включая головную боль или головокружение. Также важно соблюдать водный баланс и избегать алкоголя, который может усилить негативное воздействие магнитных изменений на организм.