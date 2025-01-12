Череда магнитных бурь ожидает Новосибирскую область

Для метеочувствительных людей важно помнить о профилактических мерах в периоды магнитных бурь. Эксперты рекомендуют соблюдать режим отдыха, не перегружать организм физическими нагрузками и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно стоит уделить внимание здоровью тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как такие колебания могут вызвать неприятные ощущения, включая головную боль или головокружение. Также важно соблюдать водный баланс и избегать алкоголя, который может усилить негативное воздействие магнитных изменений на организм.