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Posted 12 января, 09:04

Published 12 января, 09:04

Modified 12 января, 09:06

Updated 12 января, 09:06

Магнитные колебания

Череда магнитных бурь ожидает Новосибирскую область

12 января 2025, 09:04
Фото: Изображение Midjourney. Магнитные колебания

Новосибирцев ждет 3 дня магнитных бурь

В ближайшие дни ожидаются сильные вспышки на солнце, что приведет к магнитным бурям, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии.

Метеопатам Новосибирска предсказали несколько дней геомагнитной активности в январе 2025 года, которые могут повлиять на их самочувствие. Согласно прогнозу специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ожидается, что магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии в течение нескольких дней, что может затруднить жизнь метеозависимым людям.

Одним из таких дней станет 16 января, когда планируется средняя магнитная буря, а в конце месяца, 31 января, ожидается слабая буря. В остальные дни январь будет характеризоваться спокойным состоянием магнитного поля, с небольшими колебаниями.

Для метеочувствительных людей важно помнить о профилактических мерах в периоды магнитных бурь. Эксперты рекомендуют соблюдать режим отдыха, не перегружать организм физическими нагрузками и больше времени проводить на свежем воздухе. Особенно стоит уделить внимание здоровью тем, кто страдает от заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как такие колебания могут вызвать неприятные ощущения, включая головную боль или головокружение. Также важно соблюдать водный баланс и избегать алкоголя, который может усилить негативное воздействие магнитных изменений на организм.

Ад для метеозависимых: график магнитных бурь в январе 2025
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Здоровье#Профилактика#Магнитные бури#Геомагнитная активность
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