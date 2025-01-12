Девственность как товар — сибирячка в 26 лет продает невинность

Девушка оценила этот шаг в 2 900 долларов, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и СМИ. В объявлении Анна указала, что по национальности она русская, а также поделилась своими параметрами: 84/60/85. Сибирячка подчеркивает, что у нее хрупкое телосложение. О себе она рассказала, что обожает читать, занимается йогой и утренними пробежками, а также ведет здоровый образ жизни: девушка не курит.