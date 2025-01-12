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Posted 12 января, 03:22

Published 12 января, 03:22

Modified 12 января, 03:24

Updated 12 января, 03:24

Туфли и чулки

Девственность как товар — сибирячка в 26 лет продает невинность

12 января 2025, 03:22
Фото: 1MI. Туфли и чулки

Жительница Новосибирска в 26 лет продает девственность почти за 3000 долларов

На одном из специализированных интернет-ресурсов появилось необычное объявление: 26-летняя жительница Новосибирска по имени Анна решила продать свою девственность.

Девушка оценила этот шаг в 2 900 долларов, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и СМИ. В объявлении Анна указала, что по национальности она русская, а также поделилась своими параметрами: 84/60/85. Сибирячка подчеркивает, что у нее хрупкое телосложение. О себе она рассказала, что обожает читать, занимается йогой и утренними пробежками, а также ведет здоровый образ жизни: девушка не курит.

В разделе «цели знакомства» Анна честно отметила, что готова на отношения по расчету или долгосрочные отношения. Местом для встречи она выбрала «там, где нам просто не помешают».

Новость вызвала оживленные обсуждения в интернете. Одни пользователи поддерживают выбор девушки, называя это личным делом и осознанным решением взрослого человека. Другие, напротив, осуждают, считая, что продажа девственности подрывает моральные устои.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Объявление#Отношения#Девственность#Социальные сети
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