Девственность как товар — сибирячка в 26 лет продает невинность

Posted 12 января, 03:22
Published 12 января, 03:22
Modified 12 января, 03:24
Updated 12 января, 03:24
Девушка оценила этот шаг в 2 900 долларов, что вызвало волну обсуждений в социальных сетях и СМИ. В объявлении Анна указала, что по национальности она русская, а также поделилась своими параметрами: 84/60/85. Сибирячка подчеркивает, что у нее хрупкое телосложение. О себе она рассказала, что обожает читать, занимается йогой и утренними пробежками, а также ведет здоровый образ жизни: девушка не курит.
В разделе «цели знакомства» Анна честно отметила, что готова на отношения по расчету или долгосрочные отношения. Местом для встречи она выбрала «там, где нам просто не помешают».
Новость вызвала оживленные обсуждения в интернете. Одни пользователи поддерживают выбор девушки, называя это личным делом и осознанным решением взрослого человека. Другие, напротив, осуждают, считая, что продажа девственности подрывает моральные устои.