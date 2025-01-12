Глава СКР Бастрыкин требует возобновить дело о пропаже ребенка 10-летней давности

Posted 12 января, 02:45
Published 12 января, 02:45
Modified 12 января, 02:47
Updated 12 января, 02:47
В июне 2015 года мальчик-инвалид отправился к свалке, чтобы выбросить мусор на тележке. Он отказался от помощи брата и ушел один. До свалки он так и не дошел. Позже на дороге нашли брошенную тележку с примятыми травами вокруг, как будто там кто-то лежал. Самого ребенка не нашли, и расследование зашло в тупик.
Ключевой уликой стала та самая тележка. По данным экспертизы, в ней обнаружили следы ДНК неизвестного мужчины. Этот факт настораживает, так как все жители села Травное были проверены, но совпадений с найденной ДНК не выявили.
С самого начала следователи отрабатывали версию о причастности родственников, в том числе отца мальчика. Однако улик против семьи не нашлось. Также под подозрение попал сосед, который копал колодец той же ночью, но доказательств его вины не обнаружили.
По поручению Бастрыкина, следователи должны вновь вернуться к расследованию. Глава СК потребовал обновить все материалы, принять меры по розыску мальчика и представить подробный отчет.