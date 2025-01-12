Глава СКР Бастрыкин требует возобновить дело о пропаже ребенка 10-летней давности

В июне 2015 года мальчик-инвалид отправился к свалке, чтобы выбросить мусор на тележке. Он отказался от помощи брата и ушел один. До свалки он так и не дошел. Позже на дороге нашли брошенную тележку с примятыми травами вокруг, как будто там кто-то лежал. Самого ребенка не нашли, и расследование зашло в тупик.