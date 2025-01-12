Крупное ДТП в центре Новосибирска: автомобиль ДПС стал участников аварии

По словам очевидцев, которые поделились подробностями в телеграм-канале «АСТ-54», инцидент привел к тому, что Toyota RAV4 пробил металлическое ограждение и выехал на тротуар. К счастью, пешеходы в этот момент не находились поблизости, поэтому никто не пострадал. Свидетели происшествия запечатлели последствия на видео: на кадрах можно увидеть, как патрульный автомобиль с повреждениями стоит посреди перекрестка, рядом с Subaru Forester.