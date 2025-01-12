Крупное ДТП в центре Новосибирска: автомобиль ДПС стал участников аварии

Posted 12 января, 10:54
Published 12 января, 10:54
Modified 12 января, 10:56
Updated 12 января, 10:56
Днем 12 января в центре Новосибирска на пересечении улиц Фрунзе и Каменской случилась авария с участием полицейского Hyundai Solaris и двух кроссоверов — Toyota RAV4 и Subaru Forester.
По словам очевидцев, которые поделились подробностями в телеграм-канале «АСТ-54», инцидент привел к тому, что Toyota RAV4 пробил металлическое ограждение и выехал на тротуар. К счастью, пешеходы в этот момент не находились поблизости, поэтому никто не пострадал. Свидетели происшествия запечатлели последствия на видео: на кадрах можно увидеть, как патрульный автомобиль с повреждениями стоит посреди перекрестка, рядом с Subaru Forester.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, авария оформлена как ДТП с материальным ущербом. На данный момент сотрудники ведомства проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
Несмотря на инцидент, движение на участке оказалось лишь незначительно затруднено. По данным 2ГИС, транспортные потоки были восстановлены в короткие сроки благодаря оперативной работе дорожных служб.