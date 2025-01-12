Массовый сбой карт «СберТройка» — что произошло

Posted 12 января, 04:17
Published 12 января, 04:17
Modified 12 января, 04:19
Updated 12 января, 04:19
В пресс-службе «СберТройки» объяснили технические неполадки сложностями, связанными с настройкой новой системы. Напомним, с 1 января в регионе внедрена модернизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, призванная улучшить удобство для пользователей. Однако в первые недели работы система продемонстрировала уязвимости.
Оператор системы объявил о готовности компенсировать средства пассажирам, которые не смогли воспользоваться льготными проездными. Для получения возврата необходимо отправить на электронный адрес [email protected] номер социальной карты, с которой была попытка оплаты и приложить справку об оплате через банковскую карту за указанный период. Обращения принимаются в свободной форме, а все данные можно уточнить через личный кабинет на сайте оператора.
По информации, размещенной в официальных каналах «СберТройки», технические работы были завершены к утру 12 января. Система оплаты проезда социальными картами вновь функционирует в штатном режиме.