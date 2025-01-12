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Posted 12 января, 04:17

Published 12 января, 04:17

Modified 12 января, 04:19

Updated 12 января, 04:19

Карта «Тройка»

Массовый сбой карт «СберТройка» — что произошло

12 января 2025, 04:17
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Карта «Тройка»

В Новосибирске владельцам карт «СберТройка» обещают вернуть деньги после сбоя

10 января 2025 года в Новосибирске произошел сбой системы оплаты проезда социальными картами «СберТройка». Множество пассажиров, в том числе льготные категории граждан, столкнулись с невозможностью использовать свои проездные.

В пресс-службе «СберТройки» объяснили технические неполадки сложностями, связанными с настройкой новой системы. Напомним, с 1 января в регионе внедрена модернизированная система оплаты проезда в общественном транспорте, призванная улучшить удобство для пользователей. Однако в первые недели работы система продемонстрировала уязвимости.

Оператор системы объявил о готовности компенсировать средства пассажирам, которые не смогли воспользоваться льготными проездными. Для получения возврата необходимо отправить на электронный адрес [email protected] номер социальной карты, с которой была попытка оплаты и приложить справку об оплате через банковскую карту за указанный период. Обращения принимаются в свободной форме, а все данные можно уточнить через личный кабинет на сайте оператора.

По информации, размещенной в официальных каналах «СберТройки», технические работы были завершены к утру 12 января. Система оплаты проезда социальными картами вновь функционирует в штатном режиме.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Компенсация#Горячая линия#Цифровизация#Оплата проезда#СберТройка#Проездные карты
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