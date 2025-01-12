Массовый сбой карт «СберТройка» — что произошло

Оператор системы объявил о готовности компенсировать средства пассажирам, которые не смогли воспользоваться льготными проездными. Для получения возврата необходимо отправить на электронный адрес [email protected] номер социальной карты, с которой была попытка оплаты и приложить справку об оплате через банковскую карту за указанный период. Обращения принимаются в свободной форме, а все данные можно уточнить через личный кабинет на сайте оператора.