Мошенники предлагают новосибирцам купить «вакцину от рака»

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн уже выступил с опровержением этой информации в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что клинические исследования в России всегда проходят на бесплатной основе. Ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии, где разрабатывается вакцина, не рассылают личные сообщения и не требуют оплату за участие.