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Posted 12 января, 02:34

Published 12 января, 02:34

Modified 12 января, 02:36

Updated 12 января, 02:36

Вакцинация в больнице

Мошенники предлагают новосибирцам купить «вакцину от рака»

12 января 2025, 02:34
Фото: 1MI. Вакцинация в больнице
В Новосибирске начали орудовать мошенники, которые предлагают доверчивым горожанам купить якобы вакцину от рака.

Жители Новосибирска стали жертвами нового вида мошенничества, связанного с «клиническими испытаниями» вакцины от рака. В мессенджере Telegram распространяются сообщения от имени главного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Авторы утверждают, что идет второй этап тестирования препарата под названием «ЭнтероМикс», и приглашают потенциальных участников внести предоплату за консультации.

Особенно настораживает, что подобные предложения получают только те, кто числится в медицинских учреждениях как онкобольные. Это поднимает вопросы о возможной утечке или продаже конфиденциальных данных пациентов. Мошенники пользуются уязвимостью людей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, предлагая им мнимую надежду.

Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн уже выступил с опровержением этой информации в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что клинические исследования в России всегда проходят на бесплатной основе. Ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии, где разрабатывается вакцина, не рассылают личные сообщения и не требуют оплату за участие.

Вакцина от рака действительно находится в разработке. Этим занимаются специалисты НМИЦ радиологии и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Минздрав уже одобрил набор добровольцев для клинических испытаний, но участие в них строго регулируется и не предполагает никаких коммерческих предложений.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Вакцина#Мошенничество#Мошенники#Безопасность#Расследование#Онкология
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