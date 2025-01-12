Мошенники предлагают новосибирцам купить «вакцину от рака»

Posted 12 января, 02:34
Published 12 января, 02:34
Modified 12 января, 02:36
Updated 12 января, 02:36
Жители Новосибирска стали жертвами нового вида мошенничества, связанного с «клиническими испытаниями» вакцины от рака. В мессенджере Telegram распространяются сообщения от имени главного онколога Минздрава России Андрея Каприна. Авторы утверждают, что идет второй этап тестирования препарата под названием «ЭнтероМикс», и приглашают потенциальных участников внести предоплату за консультации.
Особенно настораживает, что подобные предложения получают только те, кто числится в медицинских учреждениях как онкобольные. Это поднимает вопросы о возможной утечке или продаже конфиденциальных данных пациентов. Мошенники пользуются уязвимостью людей, которые борются с тяжелыми заболеваниями, предлагая им мнимую надежду.
Главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн уже выступил с опровержением этой информации в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что клинические исследования в России всегда проходят на бесплатной основе. Ни он, ни сотрудники НМИЦ радиологии, где разрабатывается вакцина, не рассылают личные сообщения и не требуют оплату за участие.
Вакцина от рака действительно находится в разработке. Этим занимаются специалисты НМИЦ радиологии и Института молекулярной биологии имени Энгельгардта. Минздрав уже одобрил набор добровольцев для клинических испытаний, но участие в них строго регулируется и не предполагает никаких коммерческих предложений.