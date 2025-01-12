Несколько крупных пожаров произошло за сутки в Новосибирске

Posted 12 января, 09:29
Published 12 января, 09:29
Modified 12 января, 09:31
Updated 12 января, 09:31
Одним из самых резонансных событий стал инцидент на улице Ипподромской. Рано утром 11 января кроссовер потерял управление, врезался в бордюр, а затем столкнулся с фонарным столбом. В результате аварии погиб 26-летний пассажир, еще трое — водитель и двое пассажиров — получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и превышение скорости.
Одновременно спасатели занимались тушением пожаров, вспыхнувших как в самом Новосибирске, так и в других районах области. Всего за сутки удалось ликвидировать 10 возгораний, которые, по словам специалистов, могли нанести значительный ущерб.