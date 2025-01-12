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Posted 12 января, 09:29

Published 12 января, 09:29

Modified 12 января, 09:31

Updated 12 января, 09:31

Тушение огня

Несколько крупных пожаров произошло за сутки в Новосибирске

12 января 2025, 09:29
Фото: 1MI. Тушение огня

В Новосибирске за сутки потушили 10 пожаров

За минувшие сутки в Новосибирске сотрудники МЧС и спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) активно работали на нескольких происшествиях, в числе которых 10 пожаров и 4 ДТП.

Одним из самых резонансных событий стал инцидент на улице Ипподромской. Рано утром 11 января кроссовер потерял управление, врезался в бордюр, а затем столкнулся с фонарным столбом. В результате аварии погиб 26-летний пассажир, еще трое — водитель и двое пассажиров — получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия и превышение скорости.

Одновременно спасатели занимались тушением пожаров, вспыхнувших как в самом Новосибирске, так и в других районах области. Всего за сутки удалось ликвидировать 10 возгораний, которые, по словам специалистов, могли нанести значительный ущерб.

Появилось видео страшного ДТП на Ипподромской, которое унесло жизнь человека
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Пожар#Спасатели#МЧС#Безопасность
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