Новосибирские ученые разработали уникальное устройство для изучения недр земли

Этот инновационный прибор, способный «проникать» вглубь земли на расстояние до 100 метров, успешно прошел полевые испытания и готов к промышленному внедрению. Его главная особенность — компактность, что отличает его от аналогичных устройств. Новый прибор значительно снижает затраты на проведение измерений, что делает его доступным для более широкого круга пользователей. Разработчики уверены, что эта технология имеет высокий потенциал в таких сферах, как геологоразведка и строительство.