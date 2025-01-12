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Posted 12 января, 06:04

Published 12 января, 06:04

Modified 12 января, 06:06

Updated 12 января, 06:06

Новый корпус НГУ

Новосибирские ученые разработали уникальное устройство для изучения недр земли

12 января 2025, 06:04
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Новый корпус НГУ
В Передовой инженерной школе НГУ специалисты создали инновационное переносное устройство для глубокого анализа состояния почвы.

Этот инновационный прибор, способный «проникать» вглубь земли на расстояние до 100 метров, успешно прошел полевые испытания и готов к промышленному внедрению. Его главная особенность — компактность, что отличает его от аналогичных устройств. Новый прибор значительно снижает затраты на проведение измерений, что делает его доступным для более широкого круга пользователей. Разработчики уверены, что эта технология имеет высокий потенциал в таких сферах, как геологоразведка и строительство.

Технология окажет большую помощь в исследовании участков для добычи полезных ископаемых и в строительстве, особенно в районах с вечной мерзлотой. В таких условиях анализ состояния почвы крайне важен для предотвращения негативных последствий, вызванных оттаиванием и изменениями в структуре грунта.

Прибор прошел опытно-промышленные испытания, и в 2025 году планируется начать сотрудничество с крупными партнерами для его дальнейшего внедрения. Особенно важным является тот факт, что в проекте активно участвуют студенты, которые не только разрабатывают теоретические концепции, но и применяют свои знания на практике, решая реальные задачи в сфере производства.

Этот проект — лишь одно из многочисленных направлений работы Передовой инженерной школы НГУ, которая активно развивает технологии в области биотехнологий, оптики, искусственного интеллекта и аэрокосмического приборостроения. В ближайшие годы школа планирует представить несколько проектов, которые будут готовы выйти на рынок и найти применение в различных отраслях.

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