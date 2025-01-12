Новосибирские ученый выявили метод диагностики заболеваний сердца у молодежи

В ходе многолетнего исследования, в котором участвовало 1 340 человек в возрасте от 25 до 44 лет, ученые наблюдали за состоянием здоровья добровольцев на протяжении пяти лет. На начальном этапе ни у одного из участников не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в процессе наблюдения у некоторых людей развились болезни сердца и сосудов.