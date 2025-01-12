Новосибирские ученый выявили метод диагностики заболеваний сердца у молодежи

Posted 12 января, 05:00
Published 12 января, 05:00
Modified 12 января, 05:02
Updated 12 января, 05:02
Метод основан на выявлении изменений в уровнях трех биомаркеров в крови: амилина, панкреатического полипептида и фактора некроза опухоли-альфа. Эти молекулы являются ключевыми в метаболических процессах и могут служить индикаторами предрасположенности к заболеваниям сердца и сосудов.
В ходе многолетнего исследования, в котором участвовало 1 340 человек в возрасте от 25 до 44 лет, ученые наблюдали за состоянием здоровья добровольцев на протяжении пяти лет. На начальном этапе ни у одного из участников не было выявлено сердечно-сосудистых заболеваний. Однако в процессе наблюдения у некоторых людей развились болезни сердца и сосудов.
У тех, кто столкнулся с заболеваниями, было зафиксировано резкое изменение показателей биомаркеров. У этих участников уровень амилина был на 2,5 раза выше, панкреатического полипептида — на 1,7 раза выше, а фактор некроза опухоли-альфа оказался на 1,4 раза ниже, чем у тех, кто остался здоровым.
Этот метод дает возможность с высокой точностью предсказать развитие сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие пять лет. Он отличается простотой, доступностью и низкой стоимостью, а также минимальной инвазивностью.