Новосибирских рыбаков предупредили об опасной снежнице на льду

Это явление представляет собой скопление талой воды, покрытой рыхлым снегом, что делает ледовые поверхности крайне ненадежными. Снежница может внезапно обрушиться под весом снега и человека, приводя к провалу под лед. По словам спасателей, эта опасность усиливается ограниченной видимостью, затрудняющей определение безопасных маршрутов на замерзших водоемах. Также снежный покров скрывает лунки и трещины, что значительно увеличивает риск несчастных случаев.