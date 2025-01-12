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Posted 12 января, 10:43

Published 12 января, 10:43

Modified 12 января, 10:45

Updated 12 января, 10:45

Рыбак на льду

Новосибирских рыбаков предупредили об опасной снежнице на льду

12 января 2025, 10:43
Фото: 1MI. Рыбак на льду
Сотрудники службы спасения МАСС обратились к любителям зимней рыбалки с предупреждением об опасности снежницы, образовавшейся на реках региона после обильных снегопадов.

Это явление представляет собой скопление талой воды, покрытой рыхлым снегом, что делает ледовые поверхности крайне ненадежными. Снежница может внезапно обрушиться под весом снега и человека, приводя к провалу под лед. По словам спасателей, эта опасность усиливается ограниченной видимостью, затрудняющей определение безопасных маршрутов на замерзших водоемах. Также снежный покров скрывает лунки и трещины, что значительно увеличивает риск несчастных случаев.

Среди участков, требующих повышенного внимания, выделяются: Новосибирское водохранилище, реки Обь, Бердь, Иня, Омь, озера Чаны, Медвежье, Урюм, Сартлан.

Особую угрозу представляют промоины, которые остаются на водоемах из-за температурных перепадов, а также участки с неравномерным ледовым покровом.

Рекомендации от спасателей

  1. Избегайте участков с рыхлым снегом: Они могут скрывать тонкий лед или водные полости.
  2. Не доверяйте внешнему виду льда: Прочный на первый взгляд лед может быть ослаблен талой водой.
  3. Откажитесь от выезда на технике: Мотосани и снегоходы особенно подвержены провалам, а использование автомобилей разрешено только на проверенных переправах.
  4. Оцените видимость: Плохие погодные условия делают передвижение по льду крайне рискованным.

Представители ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что массовые выходы рыбаков на лед в таких условиях крайне нежелательны. Особенно важно учитывать, что на замерзших водоемах столкновение с незаметными препятствиями может быть фатальным.

Спасатели продолжают мониторинг ледовой обстановки и призывают сообщать о подозрительных зонах. Лучшая мера предосторожности — отказаться от риска и провести зимние выходные на берегу.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спасатели#Рыбалка#Опасность#Водоемы#МАСС#Лед
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