Новосибирских рыбаков предупредили об опасной снежнице на льду

Posted 12 января, 10:43
Published 12 января, 10:43
Modified 12 января, 10:45
Updated 12 января, 10:45
Это явление представляет собой скопление талой воды, покрытой рыхлым снегом, что делает ледовые поверхности крайне ненадежными. Снежница может внезапно обрушиться под весом снега и человека, приводя к провалу под лед. По словам спасателей, эта опасность усиливается ограниченной видимостью, затрудняющей определение безопасных маршрутов на замерзших водоемах. Также снежный покров скрывает лунки и трещины, что значительно увеличивает риск несчастных случаев.
Среди участков, требующих повышенного внимания, выделяются: Новосибирское водохранилище, реки Обь, Бердь, Иня, Омь, озера Чаны, Медвежье, Урюм, Сартлан.
Особую угрозу представляют промоины, которые остаются на водоемах из-за температурных перепадов, а также участки с неравномерным ледовым покровом.
Рекомендации от спасателей
Представители ГУ МЧС по Новосибирской области напомнили, что массовые выходы рыбаков на лед в таких условиях крайне нежелательны. Особенно важно учитывать, что на замерзших водоемах столкновение с незаметными препятствиями может быть фатальным.
Спасатели продолжают мониторинг ледовой обстановки и призывают сообщать о подозрительных зонах. Лучшая мера предосторожности — отказаться от риска и провести зимние выходные на берегу.