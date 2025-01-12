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Posted 12 января, 05:30

Published 12 января, 05:30

Modified 12 января, 05:32

Updated 12 января, 05:32

Девушка с телефоном

Новосибирский мошенник обдурил 300 россиян на миллионы

12 января 2025, 05:30
Фото: 1MI. Девушка с телефоном

Новосибирец создал сеть кол-центров и обманул россиян на 16 миллионов рублей

Мошенник из Новосибирска создал сеть колл-центров, которая обманула около 300 россиян, из-за чего они потеряли более 16 млн рублей.

11 января 2025 года в Новосибирске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией мошеннической схемы, в ходе которой жителям России было предложено оформить онлайн-кредиты. Следствие установило, что обвиняемый с января по декабрь 2022 года организовал работу не менее пяти кол-центров в арендованных офисах города, где работали его знакомые. Эти кол-центры стали инструментом для обмана граждан, при этом сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, операторы звонили потенциальным клиентам, представляясь сотрудниками вымышленных банков. На фоне обещания оформления кредитов, мошенники убеждали людей, что им нужно будет покрыть определенные расходы, связанные с процессом получения займа. Так, в большинстве случаев гражданам обещали, что они смогут взять выгодные кредиты, однако для этого требовалось заплатить за «услуги оформления».

Особенностью схемы было строгое соблюдение мер конспирации: мошенники постоянно меняли номера телефонов, банковские карты и адреса кол-центров. Каждый оператор работал по заранее подготовленному сценарию, который содержал подробные инструкции по взаимодействию с клиентами. Это позволяло злоумышленникам скрывать свою настоящую личность и действовать слаженно, что значительно усложняло раскрытие преступления.

В результате этой схемы пострадали около 300 граждан, которые потеряли деньги, поверив в лжедоговоренности о кредите. Ущерб, причиненный жертвам мошенников, оценен в более 16 миллионов рублей. На основании собранных доказательств против организаторов схемы возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 УК РФ, «Мошенничество». Материалы дела направлены в Заельцовский районный суд, где скоро начнется рассмотрение обвинений.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Уголовное дело#Мошенники#Пострадавшие#Кредиты#Колл-центры
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