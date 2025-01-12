Новосибирский мошенник обдурил 300 россиян на миллионы

11 января 2025 года в Новосибирске завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией мошеннической схемы, в ходе которой жителям России было предложено оформить онлайн-кредиты. Следствие установило, что обвиняемый с января по декабрь 2022 года организовал работу не менее пяти кол-центров в арендованных офисах города, где работали его знакомые. Эти кол-центры стали инструментом для обмана граждан, при этом сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.