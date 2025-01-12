Новосибирцы стали чаще платить за проезд

Posted 12 января, 07:12
Published 12 января, 07:12
Modified 12 января, 07:14
Updated 12 января, 07:14
За год было выписано всего 28 штрафов, в то время как в 2023 году их количество достигло 47. Сумма каждого штрафа за безбилетный проезд составляет 1 000 рублей, что принесло городской казне 28 тысяч рублей в 2024 году против 47 тысяч рублей годом ранее. Все средства поступают в городской бюджет и используются для финансирования общественных нужд.
Последний протокол о нарушении был составлен 25 декабря 2024 года, закрыв список административных заседаний по этому вопросу в минувшем году. Несмотря на оптимистичные данные, жители Новосибирска оценивают их скептически. В социальных сетях активно обсуждают, что сокращение числа штрафов связано не с уменьшением числа «зайцев», а с сокращением штата контролеров и отказом от использования кондукторов.