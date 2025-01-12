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Posted 12 января, 07:12

Published 12 января, 07:12

Modified 12 января, 07:14

Updated 12 января, 07:14

Поручни в автобусе

Новосибирцы стали чаще платить за проезд

12 января 2025, 07:12
Фото: 1MI. Поручни в автобусе

В Новосибирске число безбилетников сократилось вдвое

В 2024 году количество пассажиров, оштрафованных за безбилетный проезд в Новосибирске, сократилось почти в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили в мэрии Новосибирска.

За год было выписано всего 28 штрафов, в то время как в 2023 году их количество достигло 47. Сумма каждого штрафа за безбилетный проезд составляет 1 000 рублей, что принесло городской казне 28 тысяч рублей в 2024 году против 47 тысяч рублей годом ранее. Все средства поступают в городской бюджет и используются для финансирования общественных нужд.

Последний протокол о нарушении был составлен 25 декабря 2024 года, закрыв список административных заседаний по этому вопросу в минувшем году. Несмотря на оптимистичные данные, жители Новосибирска оценивают их скептически. В социальных сетях активно обсуждают, что сокращение числа штрафов связано не с уменьшением числа «зайцев», а с сокращением штата контролеров и отказом от использования кондукторов.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Автобус#Билеты#Проезд
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