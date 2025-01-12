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Posted 12 января, 02:53

Published 12 января, 02:53

Modified 12 января, 02:55

Updated 12 января, 02:55

Налоговый кодекс

Повышение налогов для самозанятых в 2025 году: что произойдет

12 января 2025, 02:53
Фото: 1MI. Налоговый кодекс

В Новосибирске самозанятых предупредили о возможном повышении налогов

Самозанятые жители Новосибирска могут столкнуться с изменениями в налоговом законодательстве, которые повысят финансовую нагрузку на их деятельность.

По мнению Мантурова, действующий льготный налоговый режим для самозанятых нарушает баланс на рынке труда. Он отметил, что сотрудники крупных предприятий, таких как автозаводы, вносят в бюджет до миллиона рублей в год, а работники нефтехимической отрасли — свыше пяти миллионов. На этом фоне налоговые отчисления самозанятых, которые составляют в среднем 6 000 рублей в год, выглядят незначительными. В связи с этим министр предложил предпринять меры.

Инициативу поддержали представители регионов. Олег Малахов, член генерального совета «Деловой России», предложил увеличить налоговую ставку для самозанятых, чтобы «обеспечить справедливое участие всех участников рынка в наполнении бюджета».

По его словам, сотрудничество бизнеса с самозанятыми порождает две проблемы:

  1. Отток кадров: Люди уходят из стабильных рабочих мест ради работы на себя, что усложняет кадровую ситуацию на предприятиях.
  2. Контроль налоговой: Текущая система взаимодействия между бизнесом и самозанятыми вызывает дополнительные вопросы у налоговых органов.

Малахов предложил установить более жесткие правила взаимодействия между юридическими лицами и самозанятыми. Он считает, что это поможет не только урегулировать рынок, но и предотвратить злоупотребления льготным режимом.

Сами представители этой категории предпринимателей относятся к идее с осторожностью. Многие из них видят в таких изменениях угрозу для своего заработка. Пока изменения находятся на стадии обсуждения, но их возможное введение может существенно повлиять на динамику рынка самозанятых в Новосибирске и других регионах России. Вопрос о пересмотре налоговых ставок остается открытым, и самозанятым жителям важно следить за развитием событий, чтобы быть готовыми к новым условиям.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Бюджет#Налоги#Кадры#Рынок труда#Самозанятые
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