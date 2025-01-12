Повышение налогов для самозанятых в 2025 году: что произойдет

Сами представители этой категории предпринимателей относятся к идее с осторожностью. Многие из них видят в таких изменениях угрозу для своего заработка. Пока изменения находятся на стадии обсуждения, но их возможное введение может существенно повлиять на динамику рынка самозанятых в Новосибирске и других регионах России. Вопрос о пересмотре налоговых ставок остается открытым, и самозанятым жителям важно следить за развитием событий, чтобы быть готовыми к новым условиям.