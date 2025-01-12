Повышение налогов для самозанятых в 2025 году: что произойдет

Posted 12 января, 02:53
Published 12 января, 02:53
Modified 12 января, 02:55
Updated 12 января, 02:55
По мнению Мантурова, действующий льготный налоговый режим для самозанятых нарушает баланс на рынке труда. Он отметил, что сотрудники крупных предприятий, таких как автозаводы, вносят в бюджет до миллиона рублей в год, а работники нефтехимической отрасли — свыше пяти миллионов. На этом фоне налоговые отчисления самозанятых, которые составляют в среднем 6 000 рублей в год, выглядят незначительными. В связи с этим министр предложил предпринять меры.
Инициативу поддержали представители регионов. Олег Малахов, член генерального совета «Деловой России», предложил увеличить налоговую ставку для самозанятых, чтобы «обеспечить справедливое участие всех участников рынка в наполнении бюджета».
По его словам, сотрудничество бизнеса с самозанятыми порождает две проблемы:
Малахов предложил установить более жесткие правила взаимодействия между юридическими лицами и самозанятыми. Он считает, что это поможет не только урегулировать рынок, но и предотвратить злоупотребления льготным режимом.
Сами представители этой категории предпринимателей относятся к идее с осторожностью. Многие из них видят в таких изменениях угрозу для своего заработка. Пока изменения находятся на стадии обсуждения, но их возможное введение может существенно повлиять на динамику рынка самозанятых в Новосибирске и других регионах России. Вопрос о пересмотре налоговых ставок остается открытым, и самозанятым жителям важно следить за развитием событий, чтобы быть готовыми к новым условиям.