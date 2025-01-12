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Posted 12 января, 03:27

Published 12 января, 03:27

Modified 12 января, 03:29

Updated 12 января, 03:29

Большегрузы на трассе

Появились новые подробности ДТП с перевернувшейся фурой на новосибирской трассе

12 января 2025, 03:27
Фото: 1MI. Большегрузы на трассе

В новосибирской ГАИ прокомментировали ДТП с перевернувшейся фурой

На трассе Новосибирск — Кемерово 11 января произошла авария с перевернувшейся фурой, сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в ночное время. Перевернувшийся грузовик создал значительные неудобства для автомобилистов, собрав пробку из около 100 автомобилей.

Специалисты отметили, что, несмотря на масштабность происшествия, обошлось без пострадавших. Причины аварии пока уточняются, но, как предполагается, фура могла потерять управление из-за сложных погодных условий или превышения скорости.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые занялись координацией движения. Также были привлечены специалисты для эвакуации грузовика. К 17 часам движение на трассе удалось полностью восстановить, пробка была ликвидирована.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Авария#Пробка#Эвакуация#Фура#Госавтоинспекция#ГАИ
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