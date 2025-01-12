Появились новые подробности ДТП с перевернувшейся фурой на новосибирской трассе

Posted 12 января, 03:27
Published 12 января, 03:27
Modified 12 января, 03:29
Updated 12 января, 03:29
По данным Госавтоинспекции Новосибирской области, ДТП произошло в ночное время. Перевернувшийся грузовик создал значительные неудобства для автомобилистов, собрав пробку из около 100 автомобилей.
Специалисты отметили, что, несмотря на масштабность происшествия, обошлось без пострадавших. Причины аварии пока уточняются, но, как предполагается, фура могла потерять управление из-за сложных погодных условий или превышения скорости.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД, которые занялись координацией движения. Также были привлечены специалисты для эвакуации грузовика. К 17 часам движение на трассе удалось полностью восстановить, пробка была ликвидирована.