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Posted 12 января, 03:39

Published 12 января, 03:39

Modified 12 января, 03:41

Updated 12 января, 03:41

Работа хирургов

Сибирские хирурги впервые в РФ установили инновационную конструкцию, спасая пациентку

12 января 2025, 03:39
Фото: Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск). Работа хирургов

В Новосибирске хирурги спасли пациентку с онемением ног

В Новосибирске 59-летней женщине, страдавшей от невыносимых болей в пояснице и онемения ног, успешно провели уникальную операцию, рассказали в федеральном центре нейрохирургии.

Операция стала возможной благодаря применению новой транскутанной винтовой системы CDH Voyager 5.5/6.0, которая была установлена впервые в России.

Женщина обратилась в Федеральный центр нейрохирургии Новосибирска после многих лет безуспешного лечения. Боли в пояснице, которые сопровождались нарушением чувствительности в ногах, периодически давали о себе знать в течение всей её жизни. Два года назад состояние резко ухудшилось: обострения стали чаще, а оперативное вмешательство в другой больнице оказалось безрезультатным.

Рентгеновский снимок
Рентгеновский снимок
Рентгеновский снимок. Фото: Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск)

По словам специалистов центра, у пациентки диагностировали тяжелую форму спондилолистеза L4 позвонка — состояния, при котором один позвонок смещается относительно другого, вызывая боль и неврологические симптомы.

Операция, проведённая под руководством заведующего отделением спинальной нейрохирургии Юлия Кубецкого, заняла несколько часов. Инновационная винтовая система была разработана для минимально инвазивных вмешательств, что позволило сократить травматизацию тканей и ускорить процесс реабилитации.

Работа хирургов
Работа хирургов
Работа хирургов. Фото: Федеральный центр нейрохирургии (г. Новосибирск)

После операции пациентка быстро пошла на поправку. Боли в пояснице и чувство онемения в ногах, которые беспокоили её долгие годы, полностью исчезли. Сейчас она проходит реабилитацию, её состояние оценивается как стабильное.

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