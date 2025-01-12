Сибирские хирурги впервые в РФ установили инновационную конструкцию, спасая пациентку

Posted 12 января, 03:39
Published 12 января, 03:39
Modified 12 января, 03:41
Updated 12 января, 03:41
Операция стала возможной благодаря применению новой транскутанной винтовой системы CDH Voyager 5.5/6.0, которая была установлена впервые в России.
Женщина обратилась в Федеральный центр нейрохирургии Новосибирска после многих лет безуспешного лечения. Боли в пояснице, которые сопровождались нарушением чувствительности в ногах, периодически давали о себе знать в течение всей её жизни. Два года назад состояние резко ухудшилось: обострения стали чаще, а оперативное вмешательство в другой больнице оказалось безрезультатным.
По словам специалистов центра, у пациентки диагностировали тяжелую форму спондилолистеза L4 позвонка — состояния, при котором один позвонок смещается относительно другого, вызывая боль и неврологические симптомы.
Операция, проведённая под руководством заведующего отделением спинальной нейрохирургии Юлия Кубецкого, заняла несколько часов. Инновационная винтовая система была разработана для минимально инвазивных вмешательств, что позволило сократить травматизацию тканей и ускорить процесс реабилитации.
После операции пациентка быстро пошла на поправку. Боли в пояснице и чувство онемения в ногах, которые беспокоили её долгие годы, полностью исчезли. Сейчас она проходит реабилитацию, её состояние оценивается как стабильное.