Сибирские хирурги впервые в РФ установили инновационную конструкцию, спасая пациентку

Женщина обратилась в Федеральный центр нейрохирургии Новосибирска после многих лет безуспешного лечения. Боли в пояснице, которые сопровождались нарушением чувствительности в ногах, периодически давали о себе знать в течение всей её жизни. Два года назад состояние резко ухудшилось: обострения стали чаще, а оперативное вмешательство в другой больнице оказалось безрезультатным.