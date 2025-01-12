atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 06:45

Published 12 января, 06:45

Modified 12 января, 06:47

Updated 12 января, 06:47

Пульт от телевизора

Телевидение перестанет работать в Новосибирской области — в чем причина

12 января 2025, 06:45
Фото: 1MI. Пульт от телевизора

В Новосибирской области отключат несколько телеканалов

В Новосибирске прекратят работу несколько телеканалов. Об этом сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

15 января жители Новосибирска столкнутся с временным отключением телесигнала на трех телеканалах: «Солнце», «Ю-ТВ» и «Суббота». Отключения запланированы на ночное время — с 2:00 до 10:00. В течение этих часов специалисты проведут профилактические и ремонтные работы, направленные на улучшение технического состояния оборудования и повышение качества трансляции.

Сотрудники РТРС подчеркнули, что запланированные мероприятия могут быть скорректированы из-за погодных условий. В случае неблагоприятной погоды сроки работ перенесут на другое время.

Жителям города рекомендуется заранее учитывать эти временные неудобства. Проведение таких работ носит регулярный характер, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу телестанций и предотвратить возможные сбои в будущем.

Отопление отключили в 200 домах на правом берегу Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Отопление и горячую воду отключат в НовосибирскеАварийное отключение электричества в Новосибирске затронуло 641 домПрокуратура проверит аварийное отключение отопления в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Отключение#Профилактика#Телевидение#Телеканалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика