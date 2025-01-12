Телевидение перестанет работать в Новосибирской области — в чем причина

15 января жители Новосибирска столкнутся с временным отключением телесигнала на трех телеканалах: «Солнце», «Ю-ТВ» и «Суббота». Отключения запланированы на ночное время — с 2:00 до 10:00. В течение этих часов специалисты проведут профилактические и ремонтные работы, направленные на улучшение технического состояния оборудования и повышение качества трансляции.