Телевидение перестанет работать в Новосибирской области — в чем причина

Posted 12 января, 06:45
Published 12 января, 06:45
Modified 12 января, 06:47
Updated 12 января, 06:47
15 января жители Новосибирска столкнутся с временным отключением телесигнала на трех телеканалах: «Солнце», «Ю-ТВ» и «Суббота». Отключения запланированы на ночное время — с 2:00 до 10:00. В течение этих часов специалисты проведут профилактические и ремонтные работы, направленные на улучшение технического состояния оборудования и повышение качества трансляции.
Сотрудники РТРС подчеркнули, что запланированные мероприятия могут быть скорректированы из-за погодных условий. В случае неблагоприятной погоды сроки работ перенесут на другое время.
Жителям города рекомендуется заранее учитывать эти временные неудобства. Проведение таких работ носит регулярный характер, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу телестанций и предотвратить возможные сбои в будущем.