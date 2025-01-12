Ученые СО РАН зафиксировали резкое изменение климата в Новосибирске

Изменения климата в Сибири связаны как с глобальным потеплением, так и с региональными особенностями. Проблемы, выявленные учеными, требуют внимания как со стороны экологов, так и со стороны местных властей. По мнению экспертов, адаптация городской инфраструктуры к новым климатическим условиям — задача ближайшего десятилетия. Необходимо учитывать увеличившиеся нагрузки на системы водоотведения в связи с ростом осадков и усиливающиеся летние засухи, создающие риск лесных пожаров.