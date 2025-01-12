Ученые СО РАН зафиксировали резкое изменение климата в Новосибирске

Posted 12 января, 11:09
Published 12 января, 11:09
Modified 12 января, 11:11
Updated 12 января, 11:11
Исследование, проведенное ботаниками, выявило значительные изменения в сезонных условиях, повлиявшие как на температуру и осадки, так и на продолжительность вегетационного периода местных растений.
Согласно данным, апрель в регионе стал заметно теплее, в то время как май охарактеризовался снижением температуры и увеличением влажности. Такое перераспределение погодных условий оказывает влияние на начало вегетационного периода растений, который теперь отстает из-за более продолжительного снеготаяния.
Лето в Новосибирской области стало сопровождаться жаркими и засушливыми периодами, особенно в первой половине сезона. Во второй половине лета количество осадков, напротив, увеличилось, а осень теперь длится дольше и характеризуется теплыми и сухими днями.
Для анализа использовались данные метеостанции «Огурцово», расположенной под Новосибирском. Ученые зафиксировали, что продолжительность вегетационного периода увеличилась в среднем на 12 дней за последние 20 лет. Зимой наблюдается рост снежного покрова, что замедляет наступление весны.
Изменения климата в Сибири связаны как с глобальным потеплением, так и с региональными особенностями. Проблемы, выявленные учеными, требуют внимания как со стороны экологов, так и со стороны местных властей. По мнению экспертов, адаптация городской инфраструктуры к новым климатическим условиям — задача ближайшего десятилетия. Необходимо учитывать увеличившиеся нагрузки на системы водоотведения в связи с ростом осадков и усиливающиеся летние засухи, создающие риск лесных пожаров.