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Posted 12 января, 11:09

Published 12 января, 11:09

Modified 12 января, 11:11

Updated 12 января, 11:11

Заснеженный лес

Ученые СО РАН зафиксировали резкое изменение климата в Новосибирске

12 января 2025, 11:09
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Заснеженный лес
Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) опубликовали результаты 20-летнего наблюдения за климатическими изменениями в Новосибирске и его окрестностях.

Исследование, проведенное ботаниками, выявило значительные изменения в сезонных условиях, повлиявшие как на температуру и осадки, так и на продолжительность вегетационного периода местных растений.

Согласно данным, апрель в регионе стал заметно теплее, в то время как май охарактеризовался снижением температуры и увеличением влажности. Такое перераспределение погодных условий оказывает влияние на начало вегетационного периода растений, который теперь отстает из-за более продолжительного снеготаяния.

Лето в Новосибирской области стало сопровождаться жаркими и засушливыми периодами, особенно в первой половине сезона. Во второй половине лета количество осадков, напротив, увеличилось, а осень теперь длится дольше и характеризуется теплыми и сухими днями.

Для анализа использовались данные метеостанции «Огурцово», расположенной под Новосибирском. Ученые зафиксировали, что продолжительность вегетационного периода увеличилась в среднем на 12 дней за последние 20 лет. Зимой наблюдается рост снежного покрова, что замедляет наступление весны.

Изменения климата в Сибири связаны как с глобальным потеплением, так и с региональными особенностями. Проблемы, выявленные учеными, требуют внимания как со стороны экологов, так и со стороны местных властей. По мнению экспертов, адаптация городской инфраструктуры к новым климатическим условиям — задача ближайшего десятилетия. Необходимо учитывать увеличившиеся нагрузки на системы водоотведения в связи с ростом осадков и усиливающиеся летние засухи, создающие риск лесных пожаров.

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#Алина Гурицкая#Экология#Наука#Новосибирск#СО РАН#Климат#Пожары#Исследование
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