В Новосибирске лидером кинопроката стал «Волшебник Изумрудного города»

С начала года картина стала лидером местного кинопроката, удерживая первую строчку рейтинга уже на протяжении двух недель. Согласно данным ЕАИС, за период с 1 по 11 января фильм собрал более 63 миллионов рублей, а число зрителей составило 105 925 человек. Это впечатляющий успех для семейной киносказки, тем более в условиях конкуренции с другими новогодними релизами, такими как «Финист. Первый богатырь», который собрал чуть больше 45 миллионов рублей.