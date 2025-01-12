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Posted 12 января, 04:36

Published 12 января, 04:36

Modified 12 января, 04:38

Updated 12 января, 04:38

Кадр фильма «Волшебник изумрудного города»

В Новосибирске лидером кинопроката стал «Волшебник Изумрудного города»

12 января 2025, 04:36
Фото: Кинопоиск. Кадр фильма «Волшебник изумрудного города»
Новый российский фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича», который был представлен зрителям 1 января 2025 года, быстро завоевал популярность в Новосибирске.

С начала года картина стала лидером местного кинопроката, удерживая первую строчку рейтинга уже на протяжении двух недель. Согласно данным ЕАИС, за период с 1 по 11 января фильм собрал более 63 миллионов рублей, а число зрителей составило 105 925 человек. Это впечатляющий успех для семейной киносказки, тем более в условиях конкуренции с другими новогодними релизами, такими как «Финист. Первый богатырь», который собрал чуть больше 45 миллионов рублей.

Премьера картины вызвала смешанные реакции у зрителей. Многие зрители высоко оценили верность первоисточнику — сказке Александра Волкова, а также положительно отозвались о спецэффектах и актерской игре. Одним из ярких моментов, как отмечают зрители, стали хорошо проделанные сцены с Левом и Тотошкой.

Однако, несмотря на эти положительные отзывы, некоторые зрители выразили недовольство по поводу излишней заимствованности в визуальном стиле фильма, заметив, что образ Гингемы отсылает к Беллатрисе Лестрейндж из «Гарри Поттера», а Бастинда напоминает Малифисенту из одноименного фильма с Анджелиной Джоли.

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