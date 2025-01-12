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Posted 12 января, 06:25

Published 12 января, 06:25

Modified 12 января, 06:27

Updated 12 января, 06:27

Лошадь на конюшне

В Новосибирске потратят больше 1 млн рублей на сено

12 января 2025, 06:25
Фото: 1MI. Лошадь на конюшне
Крупную закупку на поставку сена на сумму 1 млн рублей объявили в Новосибирске, следует из данных портала госзакупок.

В Новосибирске спортивная школа олимпийского резерва по конному спорту имени И. П. Брайчева объявила о начале электронного аукциона на поставку сена. В этом процессе могут участвовать все компании, которые соответствуют предъявляемым требованиям. Начальная стоимость контракта составляет 1 008 000 рублей.

По условиям контракта, победитель аукциона должен будет обеспечить учреждение 72 тоннами сена, собранного в 2024 году из разнотравья. Поставка будет производиться в рулонах весом от 300 до 350 килограммов. При этом качество продукции должно соответствовать всем стандартам, что требует наличия документов, подтверждающих безопасность и соответствие. В частности, необходимы сертификаты соответствия, ветеринарные свидетельства и протоколы об отсутствии ГМО.

Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 13 января 2025 года. Важно отметить, что это уже не первый случай, когда спортивные организации региона ищут надежных поставщиков для удовлетворения своих потребностей. Сено играет ключевую роль в питании лошадей, которые находятся в центре тренировочного процесса конного спорта. Ожидается, что поставка сена будет произведена в срок и в полном объеме, что обеспечит должный уход за животными и поддержание высокого уровня их подготовки.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Общество#Госзакупки#Поставка#Сено
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