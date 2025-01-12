В Новосибирске потратят больше 1 млн рублей на сено

Заявки от потенциальных поставщиков будут приниматься до 13 января 2025 года. Важно отметить, что это уже не первый случай, когда спортивные организации региона ищут надежных поставщиков для удовлетворения своих потребностей. Сено играет ключевую роль в питании лошадей, которые находятся в центре тренировочного процесса конного спорта. Ожидается, что поставка сена будет произведена в срок и в полном объеме, что обеспечит должный уход за животными и поддержание высокого уровня их подготовки.