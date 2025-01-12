В Новосибирске стартовал международный оперный фестиваль Василисы Бержанской

Фестиваль, который будет идти до марта, открывает перед публикой не только выступления легендарных артистов, но и богатую образовательную программу. Василиса Бержанская, удостоенная множества престижных наград, отметила, что одной из главных задач является поддержка молодых исполнителей. Будущие звезды оперной сцены смогут обучаться у признанных мастеров, среди которых всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов и выдающийся французский дирижер Жюльен Салемкур.