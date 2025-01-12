В Новосибирске стартовал международный оперный фестиваль Василисы Бержанской

Posted 12 января, 03:17
Published 12 января, 03:17
Modified 12 января, 03:19
Updated 12 января, 03:19
Фестиваль, который будет идти до марта, открывает перед публикой не только выступления легендарных артистов, но и богатую образовательную программу. Василиса Бержанская, удостоенная множества престижных наград, отметила, что одной из главных задач является поддержка молодых исполнителей. Будущие звезды оперной сцены смогут обучаться у признанных мастеров, среди которых всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов и выдающийся французский дирижер Жюльен Салемкур.
Открытие фестиваля стало поистине торжественным. Гости наслаждались произведениями таких мастеров, как Чайковский, Бизе, Россини, Пуччини, Верди и других. Первый вечер был посвящен памяти Елены Образцовой, выдающейся российской певицы, чей творческий вклад остается неоценимым. «Этот концерт — моя личная благодарность великой Елене Образцовой. Ее искусство продолжает вдохновлять и трогать сердца», — поделилась Василиса Бержанская.
Креативное руководство проектом осуществляет Михаил Симонян, возглавляющий Сибирский фестивальный оркестр. Среди главных участников значатся Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, обладающий поразительной выразительностью и виртуозностью, и Жюльен Салемкур, чья дирижерская манера отражает лучшие традиции французской музыкальной школы.
Закрытие фестиваля, запланированное на 18 марта, пройдет в стенах Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Финальный гала-концерт станет кульминацией праздника искусства, обещая оставить неизгладимые впечатления.