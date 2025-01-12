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Posted 12 января, 03:17

Published 12 января, 03:17

Modified 12 января, 03:19

Updated 12 января, 03:19

Первый день фестиваля

В Новосибирске стартовал международный оперный фестиваль Василисы Бержанской

12 января 2025, 03:17
Фото: Правительство Новосибирской области. Первый день фестиваля
11 января 2025 года в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца открылся первый международный оперный фестиваль, организованный Василисой Бержанской, одной из самых ярких звезд современной оперной сцены.

Фестиваль, который будет идти до марта, открывает перед публикой не только выступления легендарных артистов, но и богатую образовательную программу. Василиса Бержанская, удостоенная множества престижных наград, отметила, что одной из главных задач является поддержка молодых исполнителей. Будущие звезды оперной сцены смогут обучаться у признанных мастеров, среди которых всемирно известный тенор Юсиф Эйвазов и выдающийся французский дирижер Жюльен Салемкур.

Открытие фестиваля стало поистине торжественным. Гости наслаждались произведениями таких мастеров, как Чайковский, Бизе, Россини, Пуччини, Верди и других. Первый вечер был посвящен памяти Елены Образцовой, выдающейся российской певицы, чей творческий вклад остается неоценимым. «Этот концерт — моя личная благодарность великой Елене Образцовой. Ее искусство продолжает вдохновлять и трогать сердца», — поделилась Василиса Бержанская.

Креативное руководство проектом осуществляет Михаил Симонян, возглавляющий Сибирский фестивальный оркестр. Среди главных участников значатся Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, обладающий поразительной выразительностью и виртуозностью, и Жюльен Салемкур, чья дирижерская манера отражает лучшие традиции французской музыкальной школы.

Закрытие фестиваля, запланированное на 18 марта, пройдет в стенах Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Финальный гала-концерт станет кульминацией праздника искусства, обещая оставить неизгладимые впечатления.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Событие#Искусство#Опера#Балет#Гала-концерт#Оперный фестиваль
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