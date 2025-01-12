В Новосибирске в 2025 году резко выросла популярность змей как домашних питомцев

Posted 12 января, 08:15
Published 12 января, 08:15
Modified 12 января, 08:17
Updated 12 января, 08:17
Рост популярности змей начался ещё в преддверии Нового года, когда многие решились на покупку змей в качестве символического подарка. Однако зачастую владельцы сталкиваются с проблемами, связанными с содержанием экзотических животных.
Змеи требуют особых условий. У каждого вида свои потребности в температурном режиме, влажности, размере террариума и питании. Многие начинающие владельцы недооценивают масштабы ответственности. Часто змей покупают импульсивно, не изучив деталей ухода.
Координатор центра реабилитации диких животных в Новосибирске Алиса Богомолова в разговоре с Сиб.фм отмечает, что участились случаи, когда владельцы пытаются передать рептилий в «добрые руки». Основная причина — змея вырастает до внушительных размеров или становится сложной в содержании. Например, крупные виды могут достигать 4 метров в длину и весить до 40 килограммов, требуя не только значительных финансовых затрат, но и опыта.
С ростом популярности змей участились и случаи их побегов. Рептилии могут сбежать из плохо закреплённых террариумов или оказаться на воле из-за неосторожности владельцев. Змей находят в самых неожиданных местах: в вентиляционных шахтах, подвалах, между стенами. Обращения по поводу ловли рептилий поступают даже в экстренные службы.