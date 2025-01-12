В Новосибирске в 2025 году резко выросла популярность змей как домашних питомцев

Координатор центра реабилитации диких животных в Новосибирске Алиса Богомолова в разговоре с Сиб.фм отмечает, что участились случаи, когда владельцы пытаются передать рептилий в «добрые руки». Основная причина — змея вырастает до внушительных размеров или становится сложной в содержании. Например, крупные виды могут достигать 4 метров в длину и весить до 40 килограммов, требуя не только значительных финансовых затрат, но и опыта.