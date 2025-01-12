Волна морозов настигнет Новосибирскую область

Метеорологи ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» уточняют, что на протяжении недели ночные температуры будут колебаться в диапазоне от -13 до -18 градусов, а дневные — от -5 до -10 градусов. Среда и четверг могут принести снегопады, при этом количество осадков останется в пределах нормы. Несмотря на суровую погоду, магнитное поле Земли сохранит спокойствие, а условий для ухудшения радиосвязи не предвидится.