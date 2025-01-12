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Posted 12 января, 03:46

Published 12 января, 03:46

Modified 12 января, 03:48

Updated 12 января, 03:48

Заснеженные улицы

Волна морозов настигнет Новосибирскую область

12 января 2025, 03:46
Фото: 1MI. Заснеженные улицы

В Новосибирск придет похолодание до -15 градусов

Новосибирск готовится к похолоданию с началом новой рабочей недели, сообщают сервисы прогноза погоды.

С началом второй рабочей недели января в Новосибирск придут крещенские морозы. По данным сервиса World-Weather.ru, ночью 13 января температура воздуха опустится до -15 градусов. В середине недели прогнозируется временная стабилизация температурных показателей, но к выходным морозы вновь усилятся. В ночь на субботу, 18 января, градусник покажет -19, а в воскресенье, 19 января, столбик термометра опустится до -21 градуса.

Метеорологи ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» уточняют, что на протяжении недели ночные температуры будут колебаться в диапазоне от -13 до -18 градусов, а дневные — от -5 до -10 градусов. Среда и четверг могут принести снегопады, при этом количество осадков останется в пределах нормы. Несмотря на суровую погоду, магнитное поле Земли сохранит спокойствие, а условий для ухудшения радиосвязи не предвидится.

С наступлением холодов специалисты советуют утепляться и избегать длительного пребывания на улице без необходимости. Теплая обувь, многослойная одежда и головные уборы помогут предотвратить обморожения. Также важно помнить о правильном питании: горячие супы, каши и травяные чаи станут надежными помощниками в борьбе с зимними морозами.

Для автомобилистов же морозы могут стать настоящим испытанием. Эксперты рекомендуют заранее проверить аккумулятор, масло и систему отопления, чтобы избежать неприятных сюрпризов в утренние часы. Ожидаемые снегопады также могут усложнить дорожную ситуацию, поэтому бдительность за рулем и соблюдение скоростного режима остаются первостепенными мерами безопасности.

Холодная неделя станет проверкой на стойкость для жителей Новосибирска, но сибиряков трудно испугать зимними капризами. Главное — заранее подготовиться и помнить, что январские морозы сменятся весенним теплом, которое не за горами.

Лютые морозы обрушатся на Новосибирскую область
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Погода#Прогноз#Температура#Зима#Морозы#Похолодание#Снегопады
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