Злостных уклонистов от армии поймали в новосибирском ТРЦ

Posted 12 января, 08:08
Published 12 января, 08:08
Modified 12 января, 08:10
Updated 12 января, 08:10
В Новосибирске, в районе Пашино, состоялся рейд по обнаружению граждан, не вставших на воинский учет, сообщает Telegram-канал «Калининка онлайн». Акцию провели сотрудники 481-го военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с представителями военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов.
Мероприятие прошло в одном из торговых центров на улице Магистральная, 12. В ходе рейда проверили документы у 40 человек. Среди них пятеро оказались нарушителями, недавно получившими российское гражданство, но не выполнившими обязанности по постановке на учет в военкомат. Этих граждан доставили в военный комиссариат для завершения необходимых процедур.
Кроме выявления уклонистов, с иностранными гражданами провели разъяснительную работу. Военные и правоохранительные органы напомнили о необходимости соблюдать российское законодательство, включая нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно российскому законодательству, иностранные граждане, получившие паспорт РФ, обязаны встать на воинский учет в течение 14 дней. За игнорирование этих требований предусмотрены санкции — от административных штрафов до лишения гражданства в случае систематического нарушения.