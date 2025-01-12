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Posted 12 января, 08:08

Published 12 января, 08:08

Modified 12 января, 08:10

Updated 12 января, 08:10

Рейд в торговом центре

Злостных уклонистов от армии поймали в новосибирском ТРЦ

12 января 2025, 08:08
Фото: Telegram-канал «Калининка онлайн». Рейд в торговом центре

В торговом центре Новосибирска поймали уклонистов от армии

Сотрудники правоохранительных органов во время рейда выявили и задержали уклонистов от армии.

В Новосибирске, в районе Пашино, состоялся рейд по обнаружению граждан, не вставших на воинский учет, сообщает Telegram-канал «Калининка онлайн». Акцию провели сотрудники 481-го военного следственного отдела Следственного комитета России совместно с представителями военного комиссариата Дзержинского и Калининского районов.

Мероприятие прошло в одном из торговых центров на улице Магистральная, 12. В ходе рейда проверили документы у 40 человек. Среди них пятеро оказались нарушителями, недавно получившими российское гражданство, но не выполнившими обязанности по постановке на учет в военкомат. Этих граждан доставили в военный комиссариат для завершения необходимых процедур.

Кроме выявления уклонистов, с иностранными гражданами провели разъяснительную работу. Военные и правоохранительные органы напомнили о необходимости соблюдать российское законодательство, включая нормы закона «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно российскому законодательству, иностранные граждане, получившие паспорт РФ, обязаны встать на воинский учет в течение 14 дней. За игнорирование этих требований предусмотрены санкции — от административных штрафов до лишения гражданства в случае систематического нарушения.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Следственный комитет#Торговый центр#Законодательство#Воинский учет
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