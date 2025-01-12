Злостных уклонистов от армии поймали в новосибирском ТРЦ

Мероприятие прошло в одном из торговых центров на улице Магистральная, 12. В ходе рейда проверили документы у 40 человек. Среди них пятеро оказались нарушителями, недавно получившими российское гражданство, но не выполнившими обязанности по постановке на учет в военкомат. Этих граждан доставили в военный комиссариат для завершения необходимых процедур.