atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 13 января, 05:12

Published 13 января, 05:12

Modified 13 января, 05:14

Updated 13 января, 05:14

Центральный парк в Новосибирске

Аномальное потепление в России спровоцирует ухудшение погоды в Новосибирской области

13 января 2025, 05:12
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Центральный парк в Новосибирске

В Новосибирскую область придет непогода из-за аномального потепления в России

В январе 2025 года Россия столкнулась с необычайно теплой зимой, что привело к изменению погодных условий в нескольких регионах страны, включая Новосибирскую область, сообщил главный синоптик Роман Вильфанд.

По прогнозам Гидрометцентра России, юг Западной Сибири станет эпицентром неблагоприятных погодных явлений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Хакасии ожидаются метели и мокрый снег. Ветер может усилиться до 20 м/с, что создает риск снежных заносов на дорогах и повреждений линий электропередачи.

«Сложившаяся ситуация — результат аномального потепления, которое наблюдается по всей территории страны,» — отметил Вильфанд.

В январе 2025 года температура в России значительно превышает норму для этого времени года. Например, в Новосибирской области дневная температура колеблется в районе -11…-13 °C, что является относительно мягкими показателями для сибирской зимы.

Аналогичные явления затронули и другие регионы. На Чукотке порывы ветра достигают 27 м/с, в Калининградской области — 24 м/с. Потепление провоцирует нестабильность атмосферных фронтов, что приводит к резким изменениям погоды и усилению ветра.

Отметим, что ранее новосибирские ученые подвели итоги 20-летних наблюдений за климатом и пришли к выводу о том, что в Новосибирской области резко изменилась погода — зимы стали менее холодными, потепление приходит уже в апреле, а лето становится все более засушливым.

Температурные качели с морозами до -26 градусов ожидаются в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Сильные метели и ветер накроют Новосибирскую областьАд для метеозависимых: график магнитных бурь в январе 2025Необычное космическое явление застанет новосибирцев в январе
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Температура#Ветер#Метель#Потепление#Климат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика