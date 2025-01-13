Аномальное потепление в России спровоцирует ухудшение погоды в Новосибирской области

Posted 13 января, 05:12
Published 13 января, 05:12
Modified 13 января, 05:14
Updated 13 января, 05:14
По прогнозам Гидрометцентра России, юг Западной Сибири станет эпицентром неблагоприятных погодных явлений. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на территории Новосибирской, Томской, Омской и Кемеровской областей, а также Алтайского края и Хакасии ожидаются метели и мокрый снег. Ветер может усилиться до 20 м/с, что создает риск снежных заносов на дорогах и повреждений линий электропередачи.
«Сложившаяся ситуация — результат аномального потепления, которое наблюдается по всей территории страны,» — отметил Вильфанд.
В январе 2025 года температура в России значительно превышает норму для этого времени года. Например, в Новосибирской области дневная температура колеблется в районе -11…-13 °C, что является относительно мягкими показателями для сибирской зимы.
Аналогичные явления затронули и другие регионы. На Чукотке порывы ветра достигают 27 м/с, в Калининградской области — 24 м/с. Потепление провоцирует нестабильность атмосферных фронтов, что приводит к резким изменениям погоды и усилению ветра.
Отметим, что ранее новосибирские ученые подвели итоги 20-летних наблюдений за климатом и пришли к выводу о том, что в Новосибирской области резко изменилась погода — зимы стали менее холодными, потепление приходит уже в апреле, а лето становится все более засушливым.