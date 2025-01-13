Аномальное потепление в России спровоцирует ухудшение погоды в Новосибирской области

Отметим, что ранее новосибирские ученые подвели итоги 20-летних наблюдений за климатом и пришли к выводу о том, что в Новосибирской области резко изменилась погода — зимы стали менее холодными, потепление приходит уже в апреле, а лето становится все более засушливым.