Авиабилеты за полцены — всего 22 рейса из Новосибирска просубсидируют в 2025 году

Субсидированные маршруты нацелены на развитие межрегиональных связей и снижение стоимости авиабилетов. В 2025 году в рамках программы только из федерального бюджета было выделено почти 8 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить выполнение более 40 тысяч рейсов и перевозку свыше 2,5 миллионов пассажиров.