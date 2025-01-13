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Posted 13 января, 03:52

Published 13 января, 03:52

Modified 13 января, 03:54

Updated 13 января, 03:54

Аэропорт Толмачево

Авиабилеты за полцены — всего 22 рейса из Новосибирска просубсидируют в 2025 году

13 января 2025, 03:52
Фото: Дмитрий Тростников. atas.info. Аэропорт Толмачево

В Новосибирске утвереждены 22 субсидируемых авиарейса

Росавиация утвердила перечень субсидируемых маршрутов на 2025 год, включающий 22 направления из новосибирского аэропорта Толмачёво.

Субсидированные маршруты нацелены на развитие межрегиональных связей и снижение стоимости авиабилетов. В 2025 году в рамках программы только из федерального бюджета было выделено почти 8 миллиардов рублей. Это позволит обеспечить выполнение более 40 тысяч рейсов и перевозку свыше 2,5 миллионов пассажиров.

Из Новосибирска рейсы по сниженным тарифам будут выполняться в 20 городов, включая Барнаул, Волгоград, Казань, Пермь, Самару, Челябинск и другие. Помимо этого, субсидированные рейсы будут доступны в Салехард и Тобольск.

Примечательной деталью стал самый короткий из субсидируемых маршрутов в стране: рейс из Новосибирска в Барнаул, протяжённость которого составляет всего 195 километров. Он нацелен на упрощение передвижения между соседними регионами, что особенно актуально для деловых поездок.

Кроме того, в списке маршрутов добавлено 72 новых направления, которые ранее не субсидировались. Это свидетельствует о росте интереса к межрегиональным перевозкам в обход столичных аэропортов.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Транспорт#Новосибирск#Авиабилеты#Субсидии#Маршруты#Логистика#Транспортная инфраструктура
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