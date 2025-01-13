Бухгалтера из Новосибирска обвинили в растрате 36 миллионов рублей

Однако преступление было раскрыто. Ущерб оценен на 36 млн рублей. Женщину обвинили в растрате. Теперь ее дело рассмотрит суд. Ранее мы рассказали, как банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей.