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Posted 13 января, 05:36

Published 13 января, 05:36

Modified 13 января, 05:38

Updated 13 января, 05:38

Деньги были похищены

Бухгалтера из Новосибирска обвинили в растрате 36 миллионов рублей

13 января 2025, 05:36
Фото: 1MI. Деньги были похищены
В Новосибирске в суде рассмотрят дело бухгалтера, которая могла растратить 36 млн рублей, о чем сообщили в ГУ МВД по НСО.

Все происходило с 2021 по 2023 годы. Бухгалтер работала в коммерческой организации и все это время тратила деньги фирмы на свои нужды, считает следствие.

Предполагается, что она начисляла себе премии, матпомощь, компенсации, переводы на свой счет и счет своей дочки. Также она оплачивала расходы на строительство собственного дома за счет компании.

Однако преступление было раскрыто. Ущерб оценен на 36 млн рублей. Женщину обвинили в растрате. Теперь ее дело рассмотрит суд. Ранее мы рассказали, как банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей.

Жительницы Новосибирска пойдут под суд за аферу с маткапиталом
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Деньги#Бухгалтер#Растрата
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