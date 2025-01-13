Бухгалтера из Новосибирска обвинили в растрате 36 миллионов рублей

Posted 13 января, 05:36
Published 13 января, 05:36
Modified 13 января, 05:38
Updated 13 января, 05:38
Все происходило с 2021 по 2023 годы. Бухгалтер работала в коммерческой организации и все это время тратила деньги фирмы на свои нужды, считает следствие.
Предполагается, что она начисляла себе премии, матпомощь, компенсации, переводы на свой счет и счет своей дочки. Также она оплачивала расходы на строительство собственного дома за счет компании.
Однако преступление было раскрыто. Ущерб оценен на 36 млн рублей. Женщину обвинили в растрате. Теперь ее дело рассмотрит суд. Ранее мы рассказали, как банда мошенников пойдет под суд за обман жителей Новосибирска на 16 млн рублей.