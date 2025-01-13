«Домклик»: Объем ипотечного кредитования в Сбере в новогодний период составил 93 млрд

В новогодний период по всем программам с господдержкой жители разных регионов страны оформили в Сбере кредиты на общую сумму 74,7 млрд рублей. Это составило около 14 400 кредитов, или 80,4 процента от всех выдач. Доля выдач по программе «Арктическая и дальневосточная ипотека» составила 9,2 процента, а по IT-ипотеке — 1,9 процента, пишет inkazan.ru.