«Домклик»: Объем ипотечного кредитования в Сбере в новогодний период составил 93 млрд

Posted 13 января, 12:18
Published 13 января, 12:18
Modified 13 января, 12:18
Updated 13 января, 12:18
Специалисты аналитического центра «Домклик» обратили внимание, что эти показатели значительно превысили результаты первой половины декабря, когда объем кредитования составил 44,6 млрд рублей. Аналитики связывают рост темпов выдачи ипотечных кредитов с тем, что в России возобновили программу «Семейная ипотека». Данная программа стала основным фактором увеличения спроса, на ее долю пришлось 68,9 процента от общего объема ипотечных кредитов Сбера за указанный период, сообщили в «Домклик».
В новогодний период по всем программам с господдержкой жители разных регионов страны оформили в Сбере кредиты на общую сумму 74,7 млрд рублей. Это составило около 14 400 кредитов, или 80,4 процента от всех выдач. Доля выдач по программе «Арктическая и дальневосточная ипотека» составила 9,2 процента, а по IT-ипотеке — 1,9 процента, пишет inkazan.ru.
Специалисты подчеркнули, что большинство клиентов Сбера, оформлявших ипотеку, предпочитали приобретать квартиры. На покупку этого типа недвижимости пришлось 87,1 процента от общего числа займов. Лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва и Подмосковье. Москвичи оформили кредиты в совокупности на 10,4 млрд рублей (11,2 процента от общего объема выдач банка), а жители Подмосковья — на 6,2 млрд рублей (6,7 процента от общего объема выдач). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Уфа и Екатеринбург.