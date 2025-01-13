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Posted 13 января, 03:11

Published 13 января, 03:11

Modified 13 января, 03:13

Updated 13 января, 03:13

Рабочией на мосту

Экс-подрядчик станции «Спортивная» и Октябрьского моста намерен судиться с мэрией

13 января 2025, 03:11
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Рабочией на мосту
Арбитражный суд в Новосибирской области возобновил рассмотрение иска, поданного ООО «СпецТрансСтрой» к департаменту транспорта Новосибирска.

Осенью прошлого года «СпецТрансСтрой» подала иск к муниципалитету Новосибирска с требованием выплаты 63,4 млн рублей. Одновременно с этим в суд поступило ходатайство о предоставлении отсрочки уплаты госпошлины. Подрядчик обосновал просьбу тяжелым финансовым положением. Однако суд отказал в удовлетворении запроса и возвратил исковое заявление. Не согласившись с этим решением, компания обратилась в апелляционный суд, который направил дело на повторное рассмотрение.

Ранее «СпецТрансСтрой» участвовал в капремонте Октябрьского моста, а также занимался строительством станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Однако в 2024 году контракты с подрядчиком были расторгнуты по инициативе заказчика. В ответ городские власти потребовали вернуть авансовые платежи в размере 426 млн рублей, а также взыскать 200 млн рублей за невыполненные обязательства по строительству метро. Эти претензии были подтверждены судом апелляционной инстанции.

Кроме названных проектов, компания допустила срывы сроков исполнения ряда других контрактов, что привело к её включению в реестр недобросовестных поставщиков. В декабре 2024 года руководство фирмы оказалось под арестом, а к концу месяца был назначен новый директор.

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