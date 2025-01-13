Экс-подрядчик станции «Спортивная» и Октябрьского моста намерен судиться с мэрией

Ранее «СпецТрансСтрой» участвовал в капремонте Октябрьского моста, а также занимался строительством станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Однако в 2024 году контракты с подрядчиком были расторгнуты по инициативе заказчика. В ответ городские власти потребовали вернуть авансовые платежи в размере 426 млн рублей, а также взыскать 200 млн рублей за невыполненные обязательства по строительству метро. Эти претензии были подтверждены судом апелляционной инстанции.