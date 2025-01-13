«Гирлянда светила круглосуточно»: пожар уничтожил квартиру сибирской художницы

Posted 13 января, 04:50
Published 13 января, 04:50
Modified 13 января, 04:52
Updated 13 января, 04:52
Как выяснилось позже, пожаром почти не были уничтожены бытовые предметы, но тем не менее огонь нанес серьезный ущерб творческой мастерской художницы, которая жила в арендуемой квартире. В комнате пожар испепелил картины, книги, краски и другие материалы для творческой работы, а также дорогостоящая техника, сообщает КП-Новосибирск.
По словам владельца квартиры Владислава, пожар начался в комнате, находившейся за стенкой от художественной мастерской, а другие помещения дома остались неповрежденными. Повседневная одежда и кухонная зона при этом не пострадали.
Огненный очаг был связан с гирляндой, которая украшала потолок квартиры. Владислав отметил, что гирлянда, длина которой составляла около 100 метров, светилась круглосуточно, создавая эффект звездного неба. Она проработала стабильно целый год, но предположительно неисправная проводка стала причиной возгорания.
Владислав также рассказал, что они завершили ремонт в квартире только в сентябре, и теперь они сталкиваются с проблемой восстановления. Несмотря на то, что квартира была застрахована, условия полиса не покрывают такой ущерб, и семья теперь вынуждена заниматься восстановлением самостоятельно.
Сейчас семья живет у знакомых и постепенно разбирает поврежденные вещи. Владислав добавил, что для восстановления квартиры им необходима помощь, и они обращаются к неравнодушным людям.