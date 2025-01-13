«Гирлянда светила круглосуточно»: пожар уничтожил квартиру сибирской художницы

Владислав также рассказал, что они завершили ремонт в квартире только в сентябре, и теперь они сталкиваются с проблемой восстановления. Несмотря на то, что квартира была застрахована, условия полиса не покрывают такой ущерб, и семья теперь вынуждена заниматься восстановлением самостоятельно.