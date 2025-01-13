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Posted 13 января, 13:06

Published 13 января, 13:06

Modified 13 января, 13:08

Updated 13 января, 13:08

Съемка концерта

Кологривый в театре и ужин в стиле Гэтсби: афиша до конца января в Новосибирске

13 января 2025, 13:06
Фото: Изображение Midjourney. Съемка концерта
Новогодние каникулы закончились, но желание отдохнуть осталось. Публикуем большую афишу событий в Новосибирске до конца января.

Кино

Касса в кинотеатре
Касса в кинотеатре. Фото: 1MI

Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича

Где: кинотеатры города

Дата: до 30 января

Цена: от 300 рублей

Новогодний блокбастер по мотивам сказок Александра Волкова. Элли и её друзья отправляются в Изумрудный город, чтобы исполнить свои заветные желания.

Финист. Первый богатырь

Где: кинотеатры города

Дата: до 23 января

Цена: от 300 рублей

История о самом удалом богатыре Белогорья, отправляющемся в путешествие, чтобы доказать, что настоящая сила — это единство.

Домовёнок Кузя

Где: кинотеатры города

Дата: до 20 января

Цена: от 300 рублей

Милый домовой в поисках волшебного сундучка попадает в мир людей. Весёлые приключения и забавные ситуации обеспечены!

Иван Царевич и Серый Волк 6

Где: кинотеатры города

Дата: до 20 января

Цена: от 300 рублей

Иван, Василиса и Серый Волк отправляются на волшебную выставку, чтобы доказать, что в любой сказке главное — это смелость, дружба и любовь.

Постучись в мою Тверь

Где: кинотеатры города

Дата: до 22 января

Цена: от 300 рублей

Комедия о городской девушке Алисе, которая пытается наладить жизнь в деревне и преодолеть трудности сельской жизни.

Мегалополис

Где: кинотеатры города

Дата: до 29 января

Цена: от 300 рублей

Амбициозный архитектор создаёт идеальный мегаполис будущего, сталкиваясь с противодействием властей и личными драмами.

Партенопа

Где: кинотеатры города

Дата: до 29 января

Цена: от 300 рублей

История о яркой и независимой девушке из Неаполя, чью блестящую жизнь омрачил трагический суицид брата.

Последний ронин

Где: кинотеатры города

Дата: до 15 января

Цена: от 300 рублей

Постапокалиптическая история о страннике Ронине, пытающемся выжить в разрушенном мире и найти убийцу своего отца.

Приключения Паддингтона 3

Где: кинотеатры города

Дата: до 22 января

Цена: от 300 рублей

Любимый медведь отправляется в далёкое путешествие из Лондона в Перу, чтобы навестить свою тётушку Люси.

Анора

Где: кинотеатры города

Дата: до 27 января

Цена: от 300 рублей

Американская мелодрама о любви стриптизёрши из Бруклина и сына русского олигарха, столкнувшихся с сопротивлением семьи.

Концерты

Выступление на сцене
Выступление на сцене. Фото: 1MI

Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах

Где: ДК Железнодорожников

Дата: 16 января, 19:00

Цена: 2 200 — 2 600 рублей

Концертная программа посвящена творчеству Людовико Эйнауди, знаменитого итальянского композитора и автора саундтреков к фильмам 1+1, «Чёрный лебедь» и «Земля кочевников». Атмосферное звучание струнных инструментов и фортепиано в окружении сотен свечей подарит незабываемые эмоции.

Grima. Тур «10 лет группе»

Где: Лофт-парк «Подземка»

Дата: 25 января, 20:00

Цена: 1 700 — 3 000 рублей

В честь десятилетия культовой группы Grima состоится концерт, наполненный мощными композициями в стиле атмосферного блэк-метала. За десять лет группа выпустила пять альбомов и обрела поклонников по всему миру.

Оркестр CAGMO. Симфония Linkin Park при свечах

Где: ДК Железнодорожников

Дата: 23 января, 19:00

Цена: 2 200 — 4 400 рублей

Камерный оркестр представит аранжировки хитов группы Linkin Park, включая Numb, In the End, Bleed it Out. Звучание фортепиано, струнных, флейты и ударных создаст незабываемую атмосферу.

Нигатив

Где: Ресторан «Максимилианс»

Дата: 19 января, 20:00

Цена: 1 900 — 3 400 рублей

Рэпер Нигатив исполнит как новые треки из альбома «Кризис среднего», так и любимые композиции прошлых лет.

Макс Вертиго

Где: Клуб «Отдых»

Дата: 25 января, 18:00

Цена: 1 000 — 3 000 рублей

Тёплая и душевная музыка о простых людях и жизненных дорогах. Концерт обещает быть камерным и проникновенным.

Кар-Мэн

Где: Ресторан «Максимилианс»

Дата: 29 января, 20:00

Цена: 2 000 — 3 200 рублей

Легендарная группа «Кар-Мэн» исполнит свои бессмертные хиты — «Лондон, гуд бай», «Чио-чио Сан» и другие. Энергичный концерт с узнаваемыми танцами и драйвом.

HighTime Orchestra. Гарри Поттер

Где: Филармония, Камерный зал

Дата: 15 января, 19:00

Цена: 2 500 — 3 700 рублей

Волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере с видеорядом на большом экране. Саундтреки, включая Hedwig's Theme, перенесут зрителей в мир магии.

Soulmakers. Трибьют Nirvana

Где: Руинпаб «Типография»

Дата: 19 января, 20:00

Цена: 500 рублей

Легендарные хиты Nirvana в исполнении местной трибьют-группы. Атмосфера паба дополнит вечер.

Рви меха — оркестр! Кавер-пати группировки «Ленинград»

Где: Кабаре «Бродячая собака»

Дата: 17 января, 21:30

Цена: 700 — 1 000 рублей

Весёлое и драйвовое шоу с песнями группы «Ленинград» в оригинальных аранжировках.

Театр

Балетная постановка
Балетная постановка. Фото: 1MI

Поминальная молитва

Где: Красный факел

Дата: 30 января, 18:30

Цена: 800 — 1 800 рублей

Постановка по повести Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», адаптированной драматургом Григорием Гориным. История о жизни мудрого еврея Тевье, его семье и вызовах, библейских по своей сути, через призму юмора и любви.

«Русский крест» с Евгением Мироновым

Где: ДК Железнодорожников

Дата: 29 января, 19:00

Цена: 2 000 — 9 500 рублей

Уникальная постановка по поэме Николая Мельникова, в которой переплетаются поэзия, музыка и народное искусство. Участвуют Евгений Миронов, фольклорный ансамбль «Комонь» и композитор Николай Попов.

Маяковский. Я сам

Где: ККК им. Маяковского

Дата: 30 января, 19:00

Цена: 3 500 — 9 500 рублей

Премьерная постановка с новосибирским актером Никитой Кологривым. Это биографическое действие о великом русском поэте Владимире Маяковском.

Леди Макбет Мценского уезда

Где: Красный факел

Дата: 22 января, 18:30

Цена: 750 — 2 000 рублей

Экранизация повести Николая Лескова о преступной страсти, поставленная режиссёром Петром Шерешевским с оригинальной музыкой и сценографией.

Зойкина квартира

Где: Первый театр

Дата: 29 января, 19:00

Цена: 700 — 1 300 рублей

Постановка по пьесе Михаила Булгакова, в которой швейный цех превращается в дом свиданий. Страсть и безумие смешиваются в вихре событий.

Мёртвые души

Где: Филармония, Камерный зал

Дата: 27 января, 19:00

Цена: 300 — 1 300 рублей

Экранизация бессмертного произведения Николая Гоголя. Режиссёр фокусируется на мистической и сатирической атмосфере, придавая Чичикову новые краски.

Щелкунчик

Где: НОВАТ

Дата: 21 января, 19:00

Цена: 2 000 — 10 000 рублей

Знаменитый балет Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича впервые представлен на новосибирской сцене. Классическая рождественская сказка для всей семьи.

Квадратура круга

Где: Первый театр

Дата: 25 января, 19:00

Цена: 400 — 900 рублей

Лирическая комедия о любви, которая преодолевает любые преграды. Постановка о молодых парах, столкнувшихся с первыми трудностями супружеской жизни.

Шоу и стенд-ап

Шоу-концерт
Шоу-концерт. Фото: 1MI

Иван Абрамов

Где: Дом ученых СО РАН

Дата: 18 января, 19:00

Цена: 3 000 — 4 500 рублей

Иван Абрамов — мастер нестандартного взгляда на привычные вещи, объединяющий юмор, интеллект и обаяние. Его новая программа насыщена актуальными темами, живыми шутками и искренними эмоциями.

Stand-Up по-Женски

Где: Сплетни бар by Anna Asti

Дата: с 16 по 31 января

Цена: 1 000 — 2 000 рублей

Яркие девушки-комики с откровенными и смешными шутками о жизни. Медийные хедлайнеры из Москвы и Петербурга добавят шоу неповторимого шарма. Продолжительность — 80 минут.

Тигры на земле и в воздухе

Где: Новосибирский цирк

Дата: 18 января, 13:00, 17:00 и 19 января, 13:00

Цена: 1 300 — 7 000 рублей

Шоу Ярослава Запашного с участием тигров, акробатов, клоунов и других цирковых артистов. В программе — уникальные номера и современное световое сопровождение.

Шоу под дождём. История 15 лет

Где: Уточняется

Дата: 31 января, 19:00

Цена: 1 800 — 4 000 рублей

Танцевальный спектакль, объединяющий юмор, энергию и впечатляющие постановки. Завораживающий финал — танцы под потоками воды.

Stand-up NSK. Best!

Где: Кабаре «Бродячая собака»

Дата: 25 января, 18:00

Цена: 800 — 900 рублей

Лучшие шутки от опытных стендап-комиков Новосибирска в уютной атмосфере.

Гэтсби: Театрализованный ужин

Где: Театр «Красная мельница»

Дата: 24 января, 22:00 и 31 января, 21:30

Цена: 2 500 — 3 500 рублей

Шикарная вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» с джаз-бэндом, шоу-балетом и праздничным ужином. Специальная программа в честь дня рождения театра.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Театр#Кино#Концерты#Афиша#Шоу
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