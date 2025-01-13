Кологривый в театре и ужин в стиле Гэтсби: афиша до конца января в Новосибирске

Posted 13 января, 13:06
Published 13 января, 13:06
Modified 13 января, 13:08
Updated 13 января, 13:08
Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича
Где: кинотеатры города
Дата: до 30 января
Цена: от 300 рублей
Новогодний блокбастер по мотивам сказок Александра Волкова. Элли и её друзья отправляются в Изумрудный город, чтобы исполнить свои заветные желания.
Финист. Первый богатырь
Где: кинотеатры города
Дата: до 23 января
Цена: от 300 рублей
История о самом удалом богатыре Белогорья, отправляющемся в путешествие, чтобы доказать, что настоящая сила — это единство.
Домовёнок Кузя
Где: кинотеатры города
Дата: до 20 января
Цена: от 300 рублей
Милый домовой в поисках волшебного сундучка попадает в мир людей. Весёлые приключения и забавные ситуации обеспечены!
Иван Царевич и Серый Волк 6
Где: кинотеатры города
Дата: до 20 января
Цена: от 300 рублей
Иван, Василиса и Серый Волк отправляются на волшебную выставку, чтобы доказать, что в любой сказке главное — это смелость, дружба и любовь.
Постучись в мою Тверь
Где: кинотеатры города
Дата: до 22 января
Цена: от 300 рублей
Комедия о городской девушке Алисе, которая пытается наладить жизнь в деревне и преодолеть трудности сельской жизни.
Мегалополис
Где: кинотеатры города
Дата: до 29 января
Цена: от 300 рублей
Амбициозный архитектор создаёт идеальный мегаполис будущего, сталкиваясь с противодействием властей и личными драмами.
Партенопа
Где: кинотеатры города
Дата: до 29 января
Цена: от 300 рублей
История о яркой и независимой девушке из Неаполя, чью блестящую жизнь омрачил трагический суицид брата.
Последний ронин
Где: кинотеатры города
Дата: до 15 января
Цена: от 300 рублей
Постапокалиптическая история о страннике Ронине, пытающемся выжить в разрушенном мире и найти убийцу своего отца.
Приключения Паддингтона 3
Где: кинотеатры города
Дата: до 22 января
Цена: от 300 рублей
Любимый медведь отправляется в далёкое путешествие из Лондона в Перу, чтобы навестить свою тётушку Люси.
Анора
Где: кинотеатры города
Дата: до 27 января
Цена: от 300 рублей
Американская мелодрама о любви стриптизёрши из Бруклина и сына русского олигарха, столкнувшихся с сопротивлением семьи.
Оркестр CAGMO. Саундтреки Эйнауди. Концерт при свечах
Где: ДК Железнодорожников
Дата: 16 января, 19:00
Цена: 2 200 — 2 600 рублей
Концертная программа посвящена творчеству Людовико Эйнауди, знаменитого итальянского композитора и автора саундтреков к фильмам 1+1, «Чёрный лебедь» и «Земля кочевников». Атмосферное звучание струнных инструментов и фортепиано в окружении сотен свечей подарит незабываемые эмоции.
Grima. Тур «10 лет группе»
Где: Лофт-парк «Подземка»
Дата: 25 января, 20:00
Цена: 1 700 — 3 000 рублей
В честь десятилетия культовой группы Grima состоится концерт, наполненный мощными композициями в стиле атмосферного блэк-метала. За десять лет группа выпустила пять альбомов и обрела поклонников по всему миру.
Оркестр CAGMO. Симфония Linkin Park при свечах
Где: ДК Железнодорожников
Дата: 23 января, 19:00
Цена: 2 200 — 4 400 рублей
Камерный оркестр представит аранжировки хитов группы Linkin Park, включая Numb, In the End, Bleed it Out. Звучание фортепиано, струнных, флейты и ударных создаст незабываемую атмосферу.
Нигатив
Где: Ресторан «Максимилианс»
Дата: 19 января, 20:00
Цена: 1 900 — 3 400 рублей
Рэпер Нигатив исполнит как новые треки из альбома «Кризис среднего», так и любимые композиции прошлых лет.
Макс Вертиго
Где: Клуб «Отдых»
Дата: 25 января, 18:00
Цена: 1 000 — 3 000 рублей
Тёплая и душевная музыка о простых людях и жизненных дорогах. Концерт обещает быть камерным и проникновенным.
Кар-Мэн
Где: Ресторан «Максимилианс»
Дата: 29 января, 20:00
Цена: 2 000 — 3 200 рублей
Легендарная группа «Кар-Мэн» исполнит свои бессмертные хиты — «Лондон, гуд бай», «Чио-чио Сан» и другие. Энергичный концерт с узнаваемыми танцами и драйвом.
HighTime Orchestra. Гарри Поттер
Где: Филармония, Камерный зал
Дата: 15 января, 19:00
Цена: 2 500 — 3 700 рублей
Волшебная музыка Джона Уильямса из фильмов о Гарри Поттере с видеорядом на большом экране. Саундтреки, включая Hedwig's Theme, перенесут зрителей в мир магии.
Soulmakers. Трибьют Nirvana
Где: Руинпаб «Типография»
Дата: 19 января, 20:00
Цена: 500 рублей
Легендарные хиты Nirvana в исполнении местной трибьют-группы. Атмосфера паба дополнит вечер.
Рви меха — оркестр! Кавер-пати группировки «Ленинград»
Где: Кабаре «Бродячая собака»
Дата: 17 января, 21:30
Цена: 700 — 1 000 рублей
Весёлое и драйвовое шоу с песнями группы «Ленинград» в оригинальных аранжировках.
Поминальная молитва
Где: Красный факел
Дата: 30 января, 18:30
Цена: 800 — 1 800 рублей
Постановка по повести Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», адаптированной драматургом Григорием Гориным. История о жизни мудрого еврея Тевье, его семье и вызовах, библейских по своей сути, через призму юмора и любви.
«Русский крест» с Евгением Мироновым
Где: ДК Железнодорожников
Дата: 29 января, 19:00
Цена: 2 000 — 9 500 рублей
Уникальная постановка по поэме Николая Мельникова, в которой переплетаются поэзия, музыка и народное искусство. Участвуют Евгений Миронов, фольклорный ансамбль «Комонь» и композитор Николай Попов.
Маяковский. Я сам
Где: ККК им. Маяковского
Дата: 30 января, 19:00
Цена: 3 500 — 9 500 рублей
Премьерная постановка с новосибирским актером Никитой Кологривым. Это биографическое действие о великом русском поэте Владимире Маяковском.
Леди Макбет Мценского уезда
Где: Красный факел
Дата: 22 января, 18:30
Цена: 750 — 2 000 рублей
Экранизация повести Николая Лескова о преступной страсти, поставленная режиссёром Петром Шерешевским с оригинальной музыкой и сценографией.
Зойкина квартира
Где: Первый театр
Дата: 29 января, 19:00
Цена: 700 — 1 300 рублей
Постановка по пьесе Михаила Булгакова, в которой швейный цех превращается в дом свиданий. Страсть и безумие смешиваются в вихре событий.
Мёртвые души
Где: Филармония, Камерный зал
Дата: 27 января, 19:00
Цена: 300 — 1 300 рублей
Экранизация бессмертного произведения Николая Гоголя. Режиссёр фокусируется на мистической и сатирической атмосфере, придавая Чичикову новые краски.
Щелкунчик
Где: НОВАТ
Дата: 21 января, 19:00
Цена: 2 000 — 10 000 рублей
Знаменитый балет Петра Чайковского в постановке Юрия Григоровича впервые представлен на новосибирской сцене. Классическая рождественская сказка для всей семьи.
Квадратура круга
Где: Первый театр
Дата: 25 января, 19:00
Цена: 400 — 900 рублей
Лирическая комедия о любви, которая преодолевает любые преграды. Постановка о молодых парах, столкнувшихся с первыми трудностями супружеской жизни.
Иван Абрамов
Где: Дом ученых СО РАН
Дата: 18 января, 19:00
Цена: 3 000 — 4 500 рублей
Иван Абрамов — мастер нестандартного взгляда на привычные вещи, объединяющий юмор, интеллект и обаяние. Его новая программа насыщена актуальными темами, живыми шутками и искренними эмоциями.
Stand-Up по-Женски
Где: Сплетни бар by Anna Asti
Дата: с 16 по 31 января
Цена: 1 000 — 2 000 рублей
Яркие девушки-комики с откровенными и смешными шутками о жизни. Медийные хедлайнеры из Москвы и Петербурга добавят шоу неповторимого шарма. Продолжительность — 80 минут.
Тигры на земле и в воздухе
Где: Новосибирский цирк
Дата: 18 января, 13:00, 17:00 и 19 января, 13:00
Цена: 1 300 — 7 000 рублей
Шоу Ярослава Запашного с участием тигров, акробатов, клоунов и других цирковых артистов. В программе — уникальные номера и современное световое сопровождение.
Шоу под дождём. История 15 лет
Где: Уточняется
Дата: 31 января, 19:00
Цена: 1 800 — 4 000 рублей
Танцевальный спектакль, объединяющий юмор, энергию и впечатляющие постановки. Завораживающий финал — танцы под потоками воды.
Stand-up NSK. Best!
Где: Кабаре «Бродячая собака»
Дата: 25 января, 18:00
Цена: 800 — 900 рублей
Лучшие шутки от опытных стендап-комиков Новосибирска в уютной атмосфере.
Гэтсби: Театрализованный ужин
Где: Театр «Красная мельница»
Дата: 24 января, 22:00 и 31 января, 21:30
Цена: 2 500 — 3 500 рублей
Шикарная вечеринка по мотивам «Великого Гэтсби» с джаз-бэндом, шоу-балетом и праздничным ужином. Специальная программа в честь дня рождения театра.