Космонавт-испытатель из Новосибирска станет звездой нового телешоу

Posted 13 января, 11:52
Published 13 января, 11:52
Modified 13 января, 11:54
Updated 13 января, 11:54
Шоу «Титаны» — это соревнования между сильнейшими спортсменами из разных видов спорта. Участники телепроекта должны доказать звание сильнейших. Победитель проекта получит приз в 10 млн рублей.
Анна Кикина выразила большой энтузиазм по поводу участия в телешоу. Анна является действующим космонавтом-испытателем отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и почетной жительницей Новосибирска.
Ей предстоит крайне непростое испытание. Участие в состязании примут более сотни российских атлетов. Среди них немало известных спортсменов, в том числе из гимнастики (Никита Нагорный), лыжного спорта (Александр Легков), плаванья (Евгений Рылов) и многие другие.
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