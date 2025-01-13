Космонавт-испытатель из Новосибирска станет звездой нового телешоу

Ей предстоит крайне непростое испытание. Участие в состязании примут более сотни российских атлетов. Среди них немало известных спортсменов, в том числе из гимнастики (Никита Нагорный), лыжного спорта (Александр Легков), плаванья (Евгений Рылов) и многие другие.