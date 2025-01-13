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Posted 13 января, 11:52

Published 13 января, 11:52

Modified 13 января, 11:54

Updated 13 января, 11:54

Анна Кикина

Космонавт-испытатель из Новосибирска станет звездой нового телешоу

13 января 2025, 11:52
Фото: Фото: Аргументы и факты. Анна Кикина
Анна Кикина, космонавт-испытатель из Новосибирска, согласилась поучаствовать во втором сезоне борьбы атлетов в программе «Титаны» на ТНТ (16+).

Шоу «Титаны» — это соревнования между сильнейшими спортсменами из разных видов спорта. Участники телепроекта должны доказать звание сильнейших. Победитель проекта получит приз в 10 млн рублей.

Анна Кикина выразила большой энтузиазм по поводу участия в телешоу. Анна является действующим космонавтом-испытателем отряда Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и почетной жительницей Новосибирска.

Ей предстоит крайне непростое испытание. Участие в состязании примут более сотни российских атлетов. Среди них немало известных спортсменов, в том числе из гимнастики (Никита Нагорный), лыжного спорта (Александр Легков), плаванья (Евгений Рылов) и многие другие.

Смотрите новый сезон с 26 января на ТНТ (16+)

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#София Самарина#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Космос#Космонавт#Звезды#ТВ#ТНТ
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