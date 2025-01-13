Крупный российский НПФ объявил о реорганизации — что будет с деньгами пенсионеров

Однако Коложвари не исключил возможность технических сбоев при переносе баз данных клиентов. Экономист советует всем клиентам после завершения реорганизации самостоятельно проверить корректность отображения информации в личном кабинете на сайте НПФ, либо задать соответствующие вопросы по телефону горячей линии финансовой компании. Случаи, когда люди узнавали об ошибках только спустя годы, известны, добавил Эдуард Коложвари.