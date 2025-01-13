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Posted 13 января, 07:47

Published 13 января, 07:47

Modified 13 января, 07:49

Updated 13 января, 07:49

После реорганизации фонд станет одним из крупнейших игроков на рынке

Крупный российский НПФ объявил о реорганизации — что будет с деньгами пенсионеров

13 января 2025, 07:47
Фото: 1MI. После реорганизации фонд станет одним из крупнейших игроков на рынке

Экономист из Новосибирска объяснил, что будет с деньгами после реорганизации НПФ

Один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов заявил о существенных структурных изменениях, следует из сообщения компании

Жителям Новосибирска через портал Госуслуг стали приходить сообщения о реорганизации негосударственного пенсионного фонда «Будущее». В редакцию поступило несколько обращений от клиентов, которые обеспокоены судьбой своих пенсионных накоплений.

Согласно информации фонда, речь идет о присоединении к нему шести более мелких НПФ. Реорганизацию планируется завершить до конца июля 2025 года, в результате количество клиентов достигнет почти 9 миллионов, а общий объем финансов, которыми управляет фонд, превысит 725 млрд рублей.

По мнению доцента НГУЭУ, кандидата экономических наук Эдуарда Коложвари, такая модель реорганизации не несет за собой рисков для клиентов.

«Ничего страшного не происходит, более крупные финансовые организации поглощают более мелкие, такое мы наблюдали и на банковском рынке. Кроме того, сохранность средств клиентов негосударственных пенсионных фондов защищена государственной схемой на случай возможного банкротства. Но повторюсь, в данном случае я не бы не паниковал и не беспокоился за свои деньги», — сказал эксперт в интервью корреспонденту Atas.Info.

Однако Коложвари не исключил возможность технических сбоев при переносе баз данных клиентов. Экономист советует всем клиентам после завершения реорганизации самостоятельно проверить корректность отображения информации в личном кабинете на сайте НПФ, либо задать соответствующие вопросы по телефону горячей линии финансовой компании. Случаи, когда люди узнавали об ошибках только спустя годы, известны, добавил Эдуард Коложвари.

О том, кому и как проиндексируют пенсии в 2025 году, читайте в нашем специальном материале.

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