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Posted 13 января, 07:52

Published 13 января, 07:52

Modified 13 января, 07:54

Updated 13 января, 07:54

Какая вакансия самая востребованная

Куда идти за «длинным рублем»: топ самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

13 января 2025, 07:52
Фото: Изображение Midjourney. Какая вакансия самая востребованная

В Новосибирске составлен топ самых высокооплачиваемых профессий

В Новосибирске аналитики назвали наиболее востребованные вакансии по итогам 2024 года.

Рейтинг учитывал только офисные профессии. На первом месте оказался кредитный специалист. За 2024 год спрос на него увеличился на 219%. Такому сотруднику готовы платить 59 тысяч рублей.

На втором месте по спросу занял банковский работник, со спросом до 209%. Ему обещают платить ежемесячно по 72 тысячи рублей. Топ-3 замкнул менеджер по работе с клиентами, спрос на которого увеличился на 88%. Специалист получает зарплату в 58 тысяч рублей.

Что касается не только самых востребованных, но и самых высокооплачиваемых, то и тут можно выделить несколько профессий. Как выяснили аналитики «Авито Работы», больше всего готовы платить инженеру (82 тысячи рублей). Второй по оплате специальностью стала работа проектировщиком. Ему предлагают зарплату в 77 тысяч рублей. Менеджер по продаже замкнул тройку с зарплатой 74 тысячи рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Работа#Зарплата#Профессии
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