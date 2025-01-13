Куда идти за «длинным рублем»: топ самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

Что касается не только самых востребованных, но и самых высокооплачиваемых, то и тут можно выделить несколько профессий. Как выяснили аналитики «Авито Работы», больше всего готовы платить инженеру (82 тысячи рублей). Второй по оплате специальностью стала работа проектировщиком. Ему предлагают зарплату в 77 тысяч рублей. Менеджер по продаже замкнул тройку с зарплатой 74 тысячи рублей.