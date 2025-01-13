Куда идти за «длинным рублем»: топ самых высокооплачиваемых профессий в Новосибирске

Posted 13 января, 07:52
Published 13 января, 07:52
Modified 13 января, 07:54
Updated 13 января, 07:54
Рейтинг учитывал только офисные профессии. На первом месте оказался кредитный специалист. За 2024 год спрос на него увеличился на 219%. Такому сотруднику готовы платить 59 тысяч рублей.
На втором месте по спросу занял банковский работник, со спросом до 209%. Ему обещают платить ежемесячно по 72 тысячи рублей. Топ-3 замкнул менеджер по работе с клиентами, спрос на которого увеличился на 88%. Специалист получает зарплату в 58 тысяч рублей.
Что касается не только самых востребованных, но и самых высокооплачиваемых, то и тут можно выделить несколько профессий. Как выяснили аналитики «Авито Работы», больше всего готовы платить инженеру (82 тысячи рублей). Второй по оплате специальностью стала работа проектировщиком. Ему предлагают зарплату в 77 тысяч рублей. Менеджер по продаже замкнул тройку с зарплатой 74 тысячи рублей.